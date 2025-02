L'innovazione della OnePlus con la Watch 3: un confronto con l'Apple Watch Ultra 2

Il mercato degli smartwatch si arricchisce con il recente lancio della OnePlus Watch 3, un dispositivo che sta rapidamente guadagnando attenzione fra gli appassionati di tecnologia e sport. Con prestazioni migliorate rispetto al modello precedente e funzioni avanzate, la Watch 3 è un concorrente diretto delle più affermate smartwatch sul mercato, in particolare l'Apple Watch Ultra 2. Di seguito, esploreremo le differenze e i punti di forza di questi due dispositivi attraverso un test di corsa condotto in condizioni controllate.

Il test di corsa: condizioni e metodo

Vivere in Michigan a febbraio significa affrontare temperature rigide e abbondanti nevicate, condizioni che non invitano certo alla corsa all'aperto. Per questo motivo, ho deciso di testare la OnePlus Watch 3 e l'Apple Watch Ultra 2 su un tapis roulant. Ho indossato la OnePlus sul polso sinistro e l'Apple Watch sul destro, avviando simultaneamente un allenamento di corsa di 30 minuti. Durante questa sessione, ho mantenuto un'inclinazione del tapis roulant di 0.5 e ho variato la mia velocità tra i 5 e i 6 mph.

Entrambi i dispositivi erano attrezzati con le funzionalità tipiche offerte da smartwatch di fascia alta, come il monitoraggio della salute e del fitness. La OnePlus Watch 3 è dotata di un nuovo modulo PPG e di un design LED, che promettono un'accuratezza maggiore nel rilevamento della frequenza cardiaca. Contrariamente al suo predecessore, la OnePlus Watch 2, la Watch 3 ha la responsabilità di mostrare miglioramenti significativi in questo ambito.

Risultati a confronto: uno sguardo ai dati

I risultati del test di corsa hanno mostrato alcune differenze curiose tra i due smartwatch. Ecco un colpo d'occhio ai dati rilevati:

Durata : OnePlus Watch 3: 30:17 | Apple Watch Ultra 2: 30:11

: OnePlus Watch 3: 30:17 | Apple Watch Ultra 2: 30:11 Distanza : OnePlus Watch 3: 2.58 miglia | Apple Watch Ultra 2: 2.92 miglia

: OnePlus Watch 3: 2.58 miglia | Apple Watch Ultra 2: 2.92 miglia Media sforzo : OnePlus Watch 3: 11'44"/miglio | Apple Watch Ultra 2: 10'19"/miglio

: OnePlus Watch 3: 11'44"/miglio | Apple Watch Ultra 2: 10'19"/miglio Passi : OnePlus Watch 3: 4,358 passi | Apple Watch Ultra 2: N/A

: OnePlus Watch 3: 4,358 passi | Apple Watch Ultra 2: N/A Calorie attive : OnePlus Watch 3: 365 calorie | Apple Watch Ultra 2: 261 calorie

: OnePlus Watch 3: 365 calorie | Apple Watch Ultra 2: 261 calorie Frequenza cardiaca media: OnePlus Watch 3: 162 bpm | Apple Watch Ultra 2: 164 bpm

Un aspetto che ha colpito è stata la similitudine nelle letture della frequenza cardiaca: le due smartwatch hanno registrato valori praticamente identici durante la corsa. Questo è particolarmente sorprendente, considerando che l'Apple Watch è noto per l'accuratezza, mentre il modello precedente di OnePlus era stato criticato per questo aspetto.

Funzionalità avanzate della OnePlus Watch 3

Uno dei tratti distintivi della OnePlus Watch 3 è la sua capacità di fornire dati di corsa dettagliati. Non solo ha registrato la frequenza cardiaca, ma ha anche tracciato le misurazioni di cadenza, lunghezza della falcata e tempo di contatto col suolo . Questi dati sono presentati in modo chiaro, con una sezione dedicata nell'app OHealth che indica come migliorare le performance. Questo tipo di analisi è particolarmente utile per chi corre indoor, un aspetto che non è altrettanto sfruttato dall'Apple Watch Ultra 2.

Inoltre, la OnePlus Watch 3 fornisce informazioni preziose riguardo alla quantità di calorie bruciate, suddividendo fra quelle di grasso e zucchero. Questa caratteristica, unita a una valutazione dell'efficacia aerobica e del tempo di recupero necessario dopo l'allenamento, arricchisce notevolmente l'esperienza utente.

Riflessioni finali: la scelta per il 2025

La OnePlus Watch 3 si afferma decisamente come un'opzione molto valida per chi cerca un nuovo smartwatch nel 2025. La sua accuratezza nella misurazione della frequenza cardiaca e le funzionalità avanzate di tracking delle performance la rendono un dispositivo di alto livello. Tuttavia, l'Apple Watch Ultra 2 continua a detenere vantaggi in termini di connettività e accessibilità ai contenuti musicali, essendo integrato con Apple Music.

Per il momento, continuerò a indossare la OnePlus Watch 3 per valutare come si comporta nel lungo periodo. Se stai considerando di acquistare un nuovo orologio per il fitness o per la corsa quest'anno, la OnePlus Watch 3 sicuramente merita di essere presa in considerazione come uno dei migliori smartwatch del 2025.