LinkedIn estende il sistema di verifica gratuita: un nuovo passo verso l’autenticità online

Negli ultimi anni, la questione dell’identità online ha acquisito una rilevanza sempre maggiore. LinkedIn sta evolvendo il suo sistema di verifica, rendendolo disponibile anche per siti esterni e piattaforme digitali. Questo innovativo approccio consentirà una maggiore integrazione e utilizzo della verifica LinkedIn, riducendo così il rischio di impersonificazioni ingannevoli sul web. Fra le prime aziende a unirsi a questa iniziativa, spicca Adobe, la quale ha già avviato l’integrazione della verifica nelle sue app.

Adobe integra la verifica di LinkedIn nei suoi strumenti

Adobe ha annunciato che il sistema di verifica di LinkedIn sarà parte integrante della nuova applicazione Content Authenticity e della piattaforma Behance. Grazie a questa integrazione, i creatori che hanno completato il processo di verifica su LinkedIn potranno esibire un distintivo che attesta la loro autenticità. Questo badge “Verificato su LinkedIn” apparirà sui profili, conferendo maggiore credibilità ai loro lavori quando condivisi sulla piattaforma LinkedIn.

In comune accordo con LinkedIn, se i creatori verificati utilizzano gli strumenti di Content Credentials digitali di Adobe, la loro identità sarà mostrata accanto alle loro opere, aumentando così la trasparenza e la fiducia nel lavoro presentato. Una mossa che punta a garantire la validità e l’affidabilità delle identità professionali online.

L’importanza dell’autenticità secondo LinkedIn

Oscar Rodriguez, vicepresidente di LinkedIn per la fiducia, ha messo in evidenza come la facilità con cui qualcuno può impersonare un’altra persona online stia diventando un problema crescente. Rodriguez ha sottolineato che la piattaforma LinkedIn è costruita su fondamenta di fiducia e autenticità e ha espresso l’urgenza di risolvere questo problema cooperando con partner come Adobe. Questa collaborazione rappresenta quindi un passo fondamentale per rendere l’esperienza online più sicura per gli utenti.

Con una domanda che sempre più preme, come distinguere tra profili autentici e falsi, LinkedIn sta cercando soluzioni efficaci per combattere l’inautenticità. Le piattaforme di social media, a prescindere dalla loro grandezza, stanno affrontando sfide simili, con la necessità di garantire che i membri e i partner possano comprendere quali attributi dell’identità siano stati effettivamente verificati.

La ricezione della verifica su LinkedIn e altri attori del settore

La verifica di LinkedIn è stata introdotta nel 2023, permettendo agli utenti di confermare dettagli come identità, sede lavorativa e percorso di studi utilizzando documenti ufficiali. Da quel momento, oltre 80 milioni di utenti hanno completato con successo la verifica. Accanto a Adobe, nomi importanti come TrustRadius, G2 e UserTesting si sono già uniti all’iniziativa, suggellando l’importanza crescente della verifica dell’identità nel mondo digitale contemporaneo.

In un panorama in cui le piattaforme sociali stanno cercando di offrire garanzie sulla veridicità dei contenuti, anche Bluesky ha recentemente lanciato un proprio sistema di verifica per conti “autentici e degni di nota”, imitando il famoso checkmark di Twitter. Twitter, un tempo punto di riferimento per la verifica online, ha visto il suo programma di autenticità decadere dopo l’acquisizione di Elon Musk, riducendo l’accesso alla spunta blu solo agli abbonati del servizio X Premium.

Queste evoluzioni nel settore della verifica online mostrano chiaramente come servizi e piattaforme stiano cercando di adattarsi alle necessità di un pubblico sempre più consapevole e attento alla questione della loro identità digitale. Sebbene le sfide siano molteplici, le iniziative in corso dimostrano un impegno serio nella lotta contro le frodi online e nel rafforzamento della fiducia tra utenti e piattaforme.