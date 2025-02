L'indagine sull'accesso ai dati criptati: il Regno Unito sotto osservazione per le richieste ad Apple

Le autorità statunitensi stanno indagando se il Regno Unito abbia violato un accordo bilaterale richiedendo ad Apple di creare una "backdoor" per accedere ai dati criptati su iCloud. Questa situazione è emersa attraverso una lettera del Direttore Nazionale dell'Intelligence, Tulsi Gabbard, riportata da Reuters. La questione tocca temi rilevanti come la privacy e la sicurezza informatica, in un contesto in cui le aziende tech si trovano a dover bilanciare le legittime richieste governative con le necessità di protezione dei dati dei propri utenti.

La richiesta del Regno Unito e la risposta di Apple

La controversia è iniziata dopo che Apple ha deciso di ritirare una delle sue funzionalità di sicurezza più avanzate, la Protezione dei Dati Avanzata, dal mercato britannico. Secondo fonti riservate, il governo del Regno Unito avrebbe emesso un ordine segreto che imponeva all'azienda di fornire accesso ai dati criptati degli utenti. Questo sviluppo ha spinto Gabbard a chiedere un'inchiesta legale sulle richieste britanniche, sostenendo che potrebbero violare il CLOUD Act, norma che impedisce a ciascun Paese di emettere richieste sui dati dei cittadini dell'altro Paese.

Nella lettera datata 25 febbraio inviata al Senatore Ron Wyden e al Rappresentante Andy Biggs, Gabbard ha sottolineato che il Regno Unito non ha l'autorità di richiedere i dati di cittadini americani né di chi si trova negli Stati Uniti. Questo solleva interrogativi non solo sull'integrità del sistema di crittografia di Apple, ma anche sul rispetto delle leggi internazionali da parte dei governi.

Il CLOUD Act e la protezione della privacy

Il CLOUD Act, acronimo di Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, è stato concepito per stabilire regole chiare su come i governi possano richiedere dati oltre i confini nazionali, tutelando nel contempo i diritti alla privacy dei cittadini. Questa legge è particolarmente importante in un'epoca in cui la circolazione di informazioni sensibili e dati personali è sempre più frequente.

Il contesto legale crea un campo minato per le aziende tecnologiche, le quali devono poter garantire ai propri utenti che i loro dati rimangano al sicuro, senza compromissioni dovute a richieste governative. La partita si gioca tra la necessità di sicurezza nazionale e il diritto alla privacy personale, ed è evidente che la questione delle backdoor crittografiche è al centro di questo dibattito acceso.

La posizione di Apple e le preoccupazioni riguardanti la sicurezza

Apple ha introdotto una crittografia end-to-end per il backup di iCloud nel 2022, una misura che assicura che solo gli utenti possano accedere ai propri dati. L'azienda, da sempre vocale contro la creazione di backdoor per i dati criptati, sostiene che qualsiasi apertura di questo tipo comprometterebbe la sicurezza per tutti gli utenti.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha più volte avvertito dei rischi associati a tali richieste, affermando che consentire l'accesso ai dati da parte delle autorità creerebbe vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da attori malevoli. Gli esperti di cybersecurity condividono questa opinione, sottolineando che le backdoor governative sono destinate a essere scoperte e potenzialmente sfruttate da chi cerca di compromettere la sicurezza informatica.

Negli ultimi mesi, alcune agenzie federali statunitensi, inclusi l'FBI e il CISA, hanno raccomandato un uso più esteso della crittografia come protezione contro le minacce informatiche, in particolare quelle provenienti dalla Cina. In una nota rilasciata a dicembre, hanno esortato i cittadini statunitensi a garantire che le loro comunicazioni siano protette da crittografia end-to-end per ridurre i rischi in un contesto di crescente attacco da parte di attori stranieri.

Questa situazione merita di essere seguita con attenzione, poiché le implicazioni legali e pratiche possono influenzare non solo le operazioni di aziende come Apple, ma anche le modalità di tutela della privacy dei cittadini in tutto il mondo.