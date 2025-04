L’incertezza sulle tariffe statunitensi per gli smartphone continua a suscitare preoccupazione

Nei giorni scorsi, il mondo della tecnologia è stato investito da un’ondata di incertezze riguardo alle tariffe sui prodotti elettronici, in particolare per gli smartphone. A seguito di un documento diffuso dal Dipartimento del Commercio il 12 aprile, si è appreso che l’amministrazione Trump aveva escluso alcuni dispositivi, tra cui smartphone e laptop, dalle sue misure tariffarie. Tuttavia, questo provvedimento è accompagnato da avvertimenti che lasciano trasparire un futuro incerto per le esenzioni.

Le esenzioni tariffarie: una misura temporanea?

Il giorno successivo alla pubblicazione del documento, il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha dichiarato in un’intervista ad ABC News che le esenzioni per i prodotti tecnologici avrebbero una natura temporanea. Questa dichiarazione ha gettato un’ombra di dubbio sulla reale portata delle esenzioni, facendo sorgere interrogativi sugli effetti che potrebbero avere sul mercato della tecnologia. Inoltre, è emersa la possibilità di una tariffa sui semiconduttori, che colpirebbe gran parte degli apparecchi elettronici importati negli Stati Uniti.

Tale scenario ha alimentato ulteriori incertezze, lasciando molti a chiedersi se l’amministrazione, nella sua interezza, abbia una visione chiara sul futuro delle politiche tariffarie. La mancanza di comunicazioni successive sul tema ha accresciuto la confusione, tanto che persino il presidente sembra non avere un piano chiaro.

La produzione degli iPhone 16e in Brasile

Un’importante novità è emersa riguardo alla produzione degli iPhone in Brasile. Gli iPhone 16e assemblati in Brasile portano la dicitura “Assembled in Brazil – Brazilian Industry” sul fondo della confezione. Questa indicazione è confermata anche da un documento rilasciato dall’Agenzia Nazionale delle Telecomunicazioni , che attesta che il modello iPhone 16e è prodotto in Brasile, India e Cina.

In aggiunta, l’Apple Store online brasiliano mostra un codice di modello che termina con BR/A, un segno che generalmente indica un prodotto assemblato in Brasile. I dispositivi provenienti da altri paesi, invece, presentano un codice che si legge BE/A, in evidenza che Apple sta diversificando le sue linee di produzione.

Le sfide future di Apple

Per Apple, l’obiettivo di trasferire la produzione dell’iPhone 17 al di fuori della Cina rappresenta una sfida significativa. Attualmente, con le esenzioni tariffarie sugli smartphone che dovrebbero perdurare, c’è poco incentivo a modificare le attuali dinamiche produttive. Tuttavia, è essenziale per l’azienda sviluppare strategie alternative, considerato che le misure di liberalizzazione degli scorsi giorni potrebbero non essere durevoli.

È interessante notare che inizialmente Trump aveva escluso qualsiasi esenzione per i dispositivi elettronici, prima di presentare le esenzioni. La situazione attuale lascia presupporre un cambiamento radicale, poiché il presidente ha affermato che una volta scaduto il periodo di esenzione, “non ci saranno ulteriori deroghe”.

Contraddizioni politiche e sfide economiche

L’incoerenza nelle dichiarazioni dei funzionari governativi solleva interrogativi sulle reali intenzioni dell’amministrazione, che si trova in contrasto con l’ideale di “Rendere di nuovo grande l’America”. Il desiderio di produrre telefoni, computer e altri dispositivi negli Stati Uniti si scontra con una realtà economica difficile. Affinché l’industria tecnologica possa prosperare nel paese, sarebbe necessario che gli operai accettassero salari di assemblaggio inferiori a 4 dollari l’ora, ben al di sotto dell’attuale salario minimo federale, fissato a 7,25 dollari l’ora.

Queste contraddizioni evidenziano la complessità della situazione e il difficile equilibrio tra le aspirazioni politiche e le realtà del mercato del lavoro statunitense, alimentando un clima di incertezze per il futuro della produzione tecnologica in America.