L’impatto della crescente domanda di internet 5G sulla rete mobile: cosa aspettarsi

In un mondo in cui la connettività è diventata essenziale, i principali operatori di telefonia statunitensi, come AT&T, T-Mobile e Verizon, si trovano di fronte a una sfida significativa. La rapida diffusione del Fixed Wireless Access , un servizio che offre internet ad alta velocità tramite reti 5G, potrebbe avere ripercussioni dirette sulla qualità della rete mobile tradizionale. Con un numero sempre crescente di famiglie che si affidano a questa tecnologia, è lecito chiedersi quali siano le conseguenze per gli utenti di telefonia mobile.

La nascita del Fixed Wireless Access: una soluzione per le aree poco servite

Il FWA consente di fornire un segnale internet da una torre cellulare direttamente a un ricevitore domestico, utilizzando la stessa infrastruttura della rete mobile. Questa tecnologia si è rivelata una soluzione vantaggiosa per le aree rurali o meno servite, dove le connessioni via cavo o fibra ottica non sono disponibili. A inizio 2025, il FWA ha superato le aziende di cablatura, guadagnando più nuovi clienti e mostrando chiaramente la sua crescente popolarità. Tuttavia, ciò non avviene senza conseguenze.

A differenza degli utenti di smartphone che si connettono intermittentemente per navigare o guardare video, le famiglie con collegamenti FWA tendono a essere costantemente online. Sono molti i dispositivi che utilizzano la connessione, dai computer portatili ai televisori intelligenti, aumentando significativamente la domanda di dati. Gli esperti stimano che i clienti FWA possano utilizzare fino a trentacinque volte più dati rispetto a un normale utente mobile. Se si considera il numero crescente di abbonati, si comprende il potenziale ingorgo che potrebbe verificarsi nelle reti wireless.

La capienza delle reti: un problema imminente?

Secondo analisi condotte da Bernstein, alcuni operatori come T-Mobile stanno già utilizzando circa l’83% della loro capacità di rete totale, mentre Verizon si attesta sul 68%. Anche se questi dati non segnalano un limite rigidamente definito, indicano chiaramente che le reti si stanno avvicinando a una situazione di congestione. Con un aumento costante della domanda, ci si aspetta che la qualità del servizio mobile possa calare, in particolare nelle aree urbane ad alta densità.

Il CTIA, un’associazione di categoria che rappresenta l’industria della telefonia mobile, ha emesso avvertimenti severi. Prevedono che, già nel 2026, le reti potrebbero non soddisfare la domanda durante le ore di punta. Entro il 2027, si stima che una buona parte del traffico nelle zone ad alta domanda possa restare insoddisfatta. Senza un incremento dell’allocazione di spettro, la capacità delle reti potrebbe ridursi drasticamente.

Futuri scenari: l’arrivo del 5G-Advanced

Per far fronte a queste sfide, l’introduzione del 5G-Advanced nei prossimi anni potrebbe offrire una soluzione. Questa nuova fase della tecnologia 5G prevede importanti miglioramenti tecnici, come l’Enhanced MIMO , che consente alle reti di gestire più flussi di dati simultaneamente. Ciò potrebbe aumentare notevolmente la capacità e l’efficienza della rete senza necessità di ulteriori infrastrutture fisiche.

Inoltre, l’ottimizzazione alimentata dall’intelligenza artificiale giocherà un ruolo cruciale nella gestione delle risorse di rete. Grazie a algoritmi avanzati, le reti potranno prevedere i modelli di traffico e assegnare le risorse in tempo reale, riducendo così la congestione, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore utilizzo. Tuttavia, nonostante questi sviluppi tecnologici possano ritardare i problemi di capacità, non eliminano la necessità reale di una maggiore assegnazione di spettro.

La sfida dei carrier: mantenere l’equilibrio tra FWA e rete mobile

Attualmente, i carrier si trovano in una posizione difficile. Hanno avuto successo nel fornire FWA, utilizzando una rete progettata principalmente per servizi mobili. Ma la proliferazione di questo servizio pone un interrogativo: sarà possibile sostenere entrambi senza compromettere la qualità della rete mobile? Sebbene le aziende possano cercare un equilibrio, ci si aspetta un periodo di tensione, dove possibili disagi nella qualità del servizio potrebbero diventare sempre più frequenti.

Con l’avvento delle prossime generazioni di tecnologia mobile come il 6G, potrebbero esserci nuove opportunità per aumentare ulteriormente la capacità. Tuttavia, queste tecnologie richiedono investimenti significativi e un aumento dell’allocazione di spettro, risorse che attualmente non sono disponibili in abbondanza. In definitiva, mentre i carrier espandono i loro servizi FWA per competere con i fornitori di cavi, è l’utenza mobile a doversi preparare a un futuro incerto in cui l’affidabilità della rete mobile potrebbe essere a rischio.