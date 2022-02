Negli ultimi giorni si fa un gran parlare dei prodotti che Apple lancerà in questo 2022, dato che anche quest’anno vedrà la “Mela” grande protagonista (e come potrebbe essere altrimenti). Tra i vari dispositivi su cui i fan del colosso di Cupertino hanno già messo gli occhi c’è sicuramente l’iMac Pro, anche perché le ultime indiscrezioni parlavano di un lancio sul mercato già nei primi mesi dell’anno.

Tuttavia, l’ultima voce in tal senso non farà piacere agli appassionati di Apple, dato che pare contraddire le precedenti. Secondo quanto affermato dall’analista di display Ross Young, infatti, l’iMac Pro di Apple verrà lanciato in estate e non arriverà sul mercato entro la prima metà del 2022.

Young, che spesso fornisce informazioni accurate sui piani di Apple (specialmente in termini di display, ndr), ha affermato che non bisogna più aspettarsi il lancio di ‌iMac‌ Pro in primavera e la probabilità di un lancio “estivo” parrebbe ormai molto concreta. Le spedizioni dei pannelli dovrebbero iniziare a giugno, pertanto l’iMac Pro potrebbe essere lanciato sul mercato ad agosto, o forse addirittura a settembre.

Eppure lo scorso mese di dicembre era stato proprio Ross Young ad affermare che ‌l’iMac‌ Pro con display mini-LED sarebbe stato lanciato in primavera; un’indiscrezione che sembrava trovare conferma anche nelle parole di Mark Gurman di Bloomberg, che aveva indicato un possibile evento primaverile (che si sarebbe svolto tra marzo e aprile).

Detto ciò, l’evento di Apple pare essere davvero in programma. In occasione di questo appuntamento, il colosso di Cupertino presenterà l’iPhone SE con connettività 5G, una versione aggiornata dell’iPad Air con un chip della serie A aggiornato e almeno un nuovo Mac alimentato con un chip Apple Silicon. Gurman ha suggerito che questo Mac potrebbe essere il nuovo ‌iMac‌ con tecnologia Mini-LED oppure il Mac mini; se la nuova previsione di Ross Young dovesse trovare conferma, il nuovo ‌Mac mini‌ potrebbe arrivare sul mercato prima del nuovo iMac.

Stando alle indiscrezioni, la società del CEO Tim Cook starebbe lavorando su un ‌iMac‌ da 27 pollici, che sarà venduto assieme all’iMac‌ da 24 pollici. Il nuovo ‌iMac‌ sarà caratterizzato da una retroilluminazione mini-LED, anche se per Young ci saranno meno zone mini-LED rispetto a quelle disponibili nei modelli di iPad Pro e MacBook Pro che utilizzano la stessa tecnologia.

Apple avrebbe scelto di far rivivere il nome “iMac Pro” proprio con l’‌iMac‌ da 27 pollici, in modo tale da distinguerlo dall’‌iMac‌ da 24 pollici e allinearlo alla denominazione dei modelli MacBook Pro. ‌Questo nuovo iMac‌ Pro sarà alimentato con gli stessi chip M1 Pro e M1 Max dei modelli MacBook Pro e sarà caratterizzato da un rinnovamento estetico, con cornici nere più sottili e forse delle nuove opzioni di colore.

Fonte MacRumors