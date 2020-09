LG Wing, l’azienda sudcoreana annuncia il primo smartphone con schermo rotante

Nelle ultime settimane si è parlato molto di LG Wing, uno smartphone caratterizzato da una serie di novità che hanno inevitabilmente “stuzzicato” gli appassionati dei prodotti dell’azienda sudcoreana. Proprio nelle scorse ore LG ha ufficializzato Wing, presentandolo come il primo dispositivo dell’azienda nell’ambito del progetto Explorer che mira a portare nuovi concetti di usabilità nel mercato degli smartphone.

Il primo aspetto di LG Wing che balza subito all’occhio è la cerniera, che utilizza un ammortizzatore idraulico a doppia molla e doppio blocco per consentire la rotazione dello schermo principale. LG afferma che il meccanismo della cerniera è stato testato fino a 200.000 rotazioni. Inoltre, l’azienda ha applicato del poliossimetilene termoplastico sul retro dello schermo principale, un materiale che viene spesso utilizzato per garantire un’elevata rigidità e un basso attrito. Inoltre, dovrebbe aiutare a prevenire i graffi sul secondo schermo.

Il nuovo fattore di forma garantisce quindi entrambe le opzioni, ovvero la modalità di base e la modalità Swivel, per offrire un’esperienza utente differenziata. Nella modalità “rotante”, l’azienda afferma che l’intera parte anteriore del telefono ruota in senso orario di 90 gradi e orienta lo schermo principale in modalità orizzontale. In questo modo, LG Wing riesce ad offrire un’esperienza a tutto schermo e consente agli utenti di interagire con il secondo schermo anche mentre guardano i video sullo schermo principale.

Venendo alle specifiche, LG Wing dual-SIM (Nano) funziona con Android 10 come sistema operativo e presenta un display P-OLED FullVision Full-HD + (1.080×2.460 pixel) da 6,8 pollici come schermo principale. Il secondo schermo è un display G-OLED full-HD + da 3,9 pollici (1.080×1.240 pixel). LG Wing è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, abbinato a 8 GB di RAM e due opzioni di storage (128 e 256 GB), entrambe espandibili tramite scheda microSD (fino a 2 TB).

Lo smartphone è dotato di una tripla configurazione della fotocamera posteriore che ospita un sensore primario da 64 megapixel con un obiettivo f / 1.8, un sensore secondario da 13 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 1.9 e un terzo sensore da 12 megapixel con un obiettivo ultragrandangolare f / 2.2. Sul davanti troviamo invece una fotocamera pop-up da 32 megapixel.

Le opzioni di connettività includono 5G, 4G LTE-A, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.1, NFC, GPS / A-GPS e una porta USB Type-C. LG è infine equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida 4.0+ 25 W e la ricarica wireless da 10 W.

In ottobre LG Wing dovrebbe debuttare in Corea del Sud. Subito dopo lo vedremo anche in Europa nelle varianti di colore Aurora Grey e Illusion Sky. Nessuna novità sul prezzo.

Fonte Gadgets360