LG Velvet arriva anche in Italia: il prezzo è 649,90 euro, tutte le specifiche

Uno degli ultimi smartphone lanciati da LG “sbarca” anche in Italia. Stiamo parlando di LG Velvet, che l’azienda ha lanciato in Corea del Sud lo scorso mese di maggio.

Proprio ieri, lunedì 15 giugno, il colosso sudcoreano ha annunciato il lancio globale del telefono: dopo l’Europa, lo smartphone verrà commercializzato anche in Asia e Nord America. In Italia il prodotto viene venduto a 649,90 euro. Oltre all’Italia, il device viene lanciato anche in Germania, Spagna, Ungheria e Polonia.

Il riscontro ottenuto in queste prime settimane di “vita” da LG Velvet è senz’altro positivo. Il telefono funziona con Android 10 come sistema operativo ed è dotato di un display Cinema FullVision POLED da 6,8 pollici full-HD + (1.080×2.460 pixel) con supporto per la cover LG Dual Screen.

Lo smartphone è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, abbinato a 8 GB di RAM. La memoria integrata da 128 GB dello smartphone è espandibile tramite scheda microSD (fino a 2 TB).

Per quanto riguarda il comparto foto, LG Velvet è caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore, che include un sensore primario da 48 megapixel con obiettivo f / 1.8, un sensore secondario da 8 megapixel con obiettivo grandangolare f / 2.2 e un sensore di profondità da 5 megapixel. La società ha denominato il design del modulo posteriore come “fotocamera goccia a pioggia”, in quanto sembra riuscire ad evocare proprio la pioggia che cade. Sul lato anteriore troviamo invece un sensore da 16 megapixel con obiettivo f / 1.9.

Le opzioni di connettività su LG Velvet includono 5G, 4G LTE, Wi-fi 802.11ac, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, NFC e una porta USB di tipo C. Il telefono ha anche un sensore di impronte digitali in-display, ed è infine equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh che supporta la ricarica sia cablata che wireless.

Fonte Gadgets360