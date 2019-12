LG V60 ThinQ, forse ci siamo: presentazione al MWC 2020, confermato il 5G

Lo scorso mese di agosto era trapelata una notizia che aveva suscitato molto entusiasmo tra gli appassionati dei prodotti LG. L’indiscrezione, infatti, voleva l’azienda della Corea del Sud pronta a presentare il V60 ThinQ – ovvero il successore dell’ottimo V50 ThinQ – già all’IFA 2019.

Così non è stato, ma dopo qualche mese sembra davvero che ci siamo. Stando agli ultimi “leak”, infatti, LG V60 ThinQ verrà lanciato ufficialmente in occasione del Mobile World Congress 2020, che anche quest’anno si svolgerà nella splendida cornice di Barcellona (dal 24 al 27 febbraio, ndr). Il dispositivo verrà fornito con connettività 5G e la possibilità di utilizzare l’accessorio Dual Screen di LG che consentirà di avere due schermi sul dispositivo, in modo tale da farlo sembrare quasi un “foldable”.

Il “report” sul V60 ThinQ è stato pubblicato dal sito Korea Herald, che cita una fonte industriale senza nome. Il nuovo telefono di LG sarà il primo smartphone che l’azienda ufficializzerà nel 2020 e potrebbe essere alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865. Inoltre, con questo nuovo device LG amplierà la sua presenza nel segmento 5G in mercati chiave che supportano la tecnologia wireless di prossima generazione, tra cui la Corea del Sud, il Giappone e gli Stati Uniti.

Nell’articolo vengono anche chiariti meglio gli aspetti che riguardano la funzionalità Dual Screen. In pratica il telefono avrà solo il suo schermo principale, mentre l’accessorio, quando verrà collegato al dispositivo, consentirà l’aggiunta di un secondo schermo. L’accessorio si collega al telefono tramite USB Type-C e funge da cover per il telefono stesso.

Con l’arrivo del V60 ThinQ, seppure ritardato rispetto ai programmi iniziali, LG spera di risollevarsi economicamente dopo un periodo di forte “magra”. L’azienda sudcoreana ha chiuso gli ultimi trimestri con il bilancio in rosso, ma nonostante ciò non si è persa d’animo e ha continuato a lavorare sodo: gli sforzi saranno ripagati?