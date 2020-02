LG V60 ThinQ 5G è realtà: display da 6,8”, Snapdragon 865 e batteria da 5000 mAh

LG V60 ThinQ 5G è stato lanciato ufficialmente. Come già accennato nei giorni scorsi, si tratta del successore dell’LG V50 ThinQ 5G, un altro ottimo telefono rilasciato nel recente passato dall’azienda sudcoreana.

LG è riuscita a centrare l’obiettivo, ovvero cercare di fornire alla clientela un telefono dotato di caratteristiche di ottimo livello, superiori anche a quelle del predecessore.

LG V60 ThinQ 5G sarà disponibile in Nord America, Europa e Asia a partire dal prossimo mese. Per questo nuovo smartphone LG ha scelto due opzioni di colore, ovvero Classy Blue e Classy White. Il telefono arriverà anche in Italia entro il prossimo mese di aprile: nei prossimi giorni dovrebbe essere comunicato anche il prezzo.

Il nuovo telefono LG ha un “notch” a forma di goccia d’acqua (in stile “waterdrop”, ndr) sul lato anteriore, con un display OLED Full HD + da 6,8 pollici (1080×2460 pixel) con densità di pixel 395ppi, supporto HDR10 + e proporzioni 20,5: 9. Lo smartphone, che funziona con Android 10 come sistema operativo, è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865 abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. L’archiviazione è ulteriormente espandibile utilizzando una scheda microSD (fino a 2 TB).

A livello di foto e video, LG V60 ThinQ 5G ha una fotocamera principale da 64 megapixel con apertura f / 1.8, una fotocamera secondaria grandissima da 13 megapixel con apertura f / 1.9 e un obiettivo da 117 gradi e un ultimo sensore Time of Flight. Sul davanti troviamo una singola fotocamera da 10 megapixel con apertura f / 1.9. Le funzioni della fotocamera includono la registrazione video 8K.

Lo smartphone risulta equipaggiato con una grande batteria da 5.000 mAh, con supporto Qualcomm Quick Charge 4+. Le opzioni di connettività includono 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, jack audio da 3,5 mm e altro ancora. Il telefono ha inoltre un sensore di impronte digitali integrato nel display e supporta anche Google Lens. Infine, LG V60 ThinQ 5G è resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP68, ndr) ed è in possesso anche della certificazione militare MIL-STD 810G, che assicura l’eccellente resistenza del prodotto ad ogni tipo di caduta o urto.

