LG V50 comincia a ricevere Android 10 in Corea: presto anche da noi?

Lo scorso mese di novembre LG ha avviato un programma Android 10 beta per LG V50, poco dopo aver lanciato lo stesso programma per un altro dispositivo, l’LG G8.

LG G8, come ricorderanno i lettori di OutofBit, ha ricevuto l’aggiornamento alla versione stabile di Android 10 il mese scorso, e già allora si vociferava che il prossimo smartphone ad ottenere la decima versione del sistema operativo di Google sarebbe stato proprio LG V50. Le impressioni pare abbiano trovato conferma, dato che uno dei membri più autorevoli dell’ormai celebre forum di sviluppatori XDA, Max Weinbach, ha appena rivelato che il modello coreano ha iniziato a ricevere l’aggiornamento.

Dopo aver fatto un po ‘di ricerche, sembra che LG abbia iniziato a distribuire l’aggiornamento di Android 10 la scorsa settimana. L’update è stato prima distribuito a tutti i possessori di LG V50 iscritti al programma beta: ora, pare che il gigante della Corea del Sud stia provvedendo a diffondere l’aggiornamento anche a tutti gli altri utenti. Il changelog delle modifiche – che è in lingua coreana – riporta all’incirca tutte le funzionalità che è lecito attendersi con l’aggiornamento ad Android 10.

In primis, va sottolineata l’aggiunta della modalità finestra pop-up e della navigazione con le gesture. Inoltre, nel changelog viene evidenziato che sia la modalità foto che la modalità video sono state separate dalla fotocamera. Infine, il nuovo aggiornamento porta con sè anche le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di dicembre 2019.

Di solito LG avvia sempre gli aggiornamenti software in Corea del Sud, per poi estenderli a livello globale. Tuttavia, questo non significa che vedremo Android 10 sugli LG V50 europei in un lasso di tempo molto breve: a volte, infatti, sono stati necessari anche alcuni mesi prima che l’azienda di Seul decidesse di estendere l’update anche nel Vecchio Continente. L’auspicio è che stavolta le cose vadano diversamente.

Fonte XDA