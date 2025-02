LG Tone Free T90S: La nuova frontiera delle cuffie wireless di fascia alta

Il mercato degli auricolari wireless ha visto un forte aumento della concorrenza negli ultimi anni, ma LG sta finalmente trovando il suo posto nel segmento premium con il suo modello Tone Free T90S. Questi auricolari, dal prezzo di $229 / £229 / AU$299, sono dotati di caratteristiche innovative che potrebbero dare filo da torcere ai concorrenti di fama come Apple e Sony. Scopriamo insieme cosa offrono e cosa li rende unici nel panorama attuale.

Caratteristiche avanzate degli auricolari T90S

Gli LG Tone Free T90S non sono solo auricolari di alta qualità, ma offrono anche tecnologie d'avanguardia. In primis, è presente un sistema di cancellazione attiva del rumore , che si adatta all'ambiente in cui ci si trova, consentendo un'esperienza d'ascolto personalizzata. Inoltre, supportano l'audio a 24 bit tramite il codec aptX Adaptive di Snapdragon, garantendo una qualità sonora elevata. Il case di ricarica USB-C si distingue per la sua capacità di fornire fino a 36 ore di ascolto totale, un aspetto fondamentale per gli utenti più esigenti.

Ma ciò che rende gli T90S veramente unici è una serie di funzionalità che non si trovano nei modelli di punta di altri marchi. Nonostante alcune imperfezioni nella pulizia del suono rispetto ai Sony WF-1000XM5 o nei bassi rispetto ai Samsung Galaxy Buds 3 Pro, LG sembra aver trovato un approccio innovativo che merita di essere notato.

Trasmissione audio tramite aux: Una novità assoluta

Una delle caratteristiche più sorprendenti del case di ricarica degli T90S è la sua capacità di agire come un adattatore Bluetooth. Molti dispositivi smart si connettono via Bluetooth, ma ci sono ancora apparecchi che richiedono una connessione cablata, come alcune console da gioco retro, attrezzature per il fitness e sistemi di intrattenimento in volo. La soluzione di LG permette di collegare il case a qualsiasi dispositivo con un jack per le cuffie, grazie a un cavo ausiliario fornito, e di trasmettere audio in modalità wireless agli auricolari. Questa funzionalità ha reso le sessioni di gioco retro molto più piacevoli e prive di cavi ingombranti.

Igiene e pulizia: Tecnologia UV Nano

Un aspetto spesso sottovalutato degli auricolari in-ear è l'igiene. Con l'uso frequente, questi dispositivi possono accumulare sudore e germi, diventando poco salutari per le orecchie. Gli LG Tone Free T90S presentano una tecnologia di autocleaning innovativa, nota come UV Nano, già utilizzata in altri prodotti LG come i dispenser d'acqua. Questa tecnologia è in grado di eliminare il 99,9% dei batteri presenti sulle punte degli auricolari grazie a un'esposizione alla luce ultravioletta. Basterà posizionare gli auricolari nel case, chiuderlo e assicurarsi che la batteria sia oltre il 40% per avviare il processo di pulizia. In questo modo, gli utenti possono godere di un ascolto più sano e pulito.

Whispering mode: La chiamata riconosciuta

Gli LG Tone Free T90S hanno anche pensato al miglioramento della qualità delle chiamate. La modalità Whispering è una caratteristica intelligente che consente all'utente di rimuovere un auricolare e utilizzarlo come microfono, avvicinandolo alla bocca. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera parlare a bassa voce, ma desidera comunque essere chiaramente sentito dall'interlocutore. La praticità di questa funzione stupisce, perché potrebbe sembrare sorprendente che nessun altro produttore ci abbia pensato prima.

Gli LG Tone Free T90S non sono solo un nuovo prodotto sul mercato, ma una vera innovazione che arricchisce l'esperienza d'ascolto. Con la loro gamma di funzionalità uniche e tecnologicamente avanzate, rappresentano una interessante alternativa nel mondo degli auricolari wireless premium.