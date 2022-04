LG rivela i nomi dei telefoni che stanno per ricevere Android 12

E’ passato esattamente un anno dalla comunicazione di LG che ha ovviamente reso molto tristi tutti i fan dell’azienda sudcoreana. Dodici mesi fa, infatti, la società decideva di chiudere il business degli smartphone: per farla breve, LG annunciava che non avrebbe più realizzato nuovi telefoni, preferendo concentrare i suoi sforzi su altri prodotti.

Tuttavia, LG ha poi voluto tranquillizzare tutti i suoi clienti che nel corso degli anni avevano provveduto ad acquistare telefoni dell’azienda di Seul. LG ha infatti garantito che avrebbe continuato a fornire aggiornamenti software e supporto per un certo periodo di tempo, lasciando intendere che i top di gamma rilasciati dal 2019 in poi, inclusi i telefoni delle serie G, V, Velvet e Wing, sarebbero stati idonei per tre aggiornamenti del sistema operativo.

Nonostante queste dichiarazioni tranquillizzanti, gli utenti hanno preferito attendere per vedere se alle parole di LG sarebbero seguiti i fatti. L’azienda, infatti, aveva finora un track record di aggiornamento software imprevedibile, pertanto il mantenimento della promessa non pareva così scontato.

Invece, almeno stando a quanto rivelato dalla stessa società sudcoreana, sembra proprio che l’impegno verrà mantenuto. Il mese scorso LG Velvet è diventato il primo telefono dell’azienda a ricevere l’aggiornamento ad Android 12; ora LG ha annunciato anche i nomi degli altri telefoni che riceveranno aggiornamenti software entro questo trimestre.

La società ha rivelato l’elenco dei modelli sudcoreani che riceveranno aggiornamenti durante il secondo trimestre del 2022. LG Q52, LG Velvet e LG Wing riceveranno aggiornamenti che conterranno le patch di sicurezza, mentre Q92 5G, V50 ThinQ e V50S ThinQ riceveranno il major update con Android 12, ovvero il sistema operativo più recente di Google (con l’arrivo di Android 13 previsto per la fine dell’estate).

Android 12 sarà probabilmente l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per la maggior parte dei top di gamma LG: tuttavia, la società con sede a Seul ha già fatto sapere che due dei suoi migliori telefoni, ovvero LG Wing e Velvet, riceveranno anche Android 13, che sarà rilasciato da BigG nel terzo trimestre.

Fonte Phone Arena