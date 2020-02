LG svela i suoi piani futuri: ecco i telefoni che riceveranno Android 10

LG ha finalmente dato indicazioni sui suoi piani futuri in merito all’aggiornamento ad Android 10 per i suoi dispositivi. La società aveva precedentemente iniziato a distribuire l’aggiornamento a casaccio negli Stati Uniti e in Corea del Sud, senza lasciar trapelare alcun dettaglio sui mercati europei. Finalmente, nelle settimane scorse la società di Seul ha specificato i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento di Android 10, con tanto di date di rilascio.

L’aggiornamento arriverà su diversi telefoni, tra cui LG V40, V50, G8X, G8S, G7, K50S, K40S, K50 e Q60. Tuttavia, come spiegato dalla stessa, azienda, l’update non arriverà contemporaneamente su tutti questi prodotti.

Come specificato nel post comparso sul blog di LG Italia, il primo smartphone a ottenere il nuovo aggiornamento ad Android 10 – previsto per l’inizio di febbraio – sarà LG V50 ThinQ, ovvero il primo dispositivo mobile LG con connettività 5G e dotato di un accessorio Dual Screen.

Successivamente, nel secondo trimestre del 2020, sarà la volta del G8X ThinQ Dual Screen, il primo smartphone con doppio display incluso. Nel terzo trimestre del 2020, l’aggiornamento ad Android 10 sarà disponibile su diversi altri modelli tra cui LG G7, G8S e V40, mentre LG K50S, K40S, K50 e Q60 otterranno la decima versione del sistema operativo di Google nell’ultimo trimestre 2020.

Alcuni dispositivi statunitensi stanno già ricevendo Android 10. L’attuale versione del robottino verde porta con sè novità molto importanti come la modalità oscura, le nuove gesture di navigazione, i miglioramenti a livello di privacy e tanto altro ancora.

Chiaramente l’impegno di LG nell’aggiornare i suoi dispositivi ad Android 10 è lodevole, sebbene un pò tardivo: HMD Global, ad esempio, ha aggiornato i suoi telefoni Nokia molto più rapidamente rispetto all’azienda con sede in Corea del Sud.

Fonte Android Central