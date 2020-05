LG Stylo 6, ufficiale il nuovo telefono economico: tutte le specifiche e il prezzo

LG Stylo 6, uno smartphone di fascia economica, è stato presentato dalla società sudcoreana nella giornata di ieri, martedì 19 maggio.

Il telefono sembra identico a quanto emerso nel rendering trapelato la scorsa settimana. Il nuovo prodotto di LG è quindi il successore di Stylo 5 che è stato lanciato a luglio dell’anno scorso. Il nuovo telefono ha tuttavia un display più grande e viene apprezzata anche una grandezza ulteriore della batteria. Inoltre sembrano evidenti anche altri miglioramenti, che accertano come si tratti di un aggiornamento rispetto allo Stylo 5.

LG Stylo 6 ha un prezzo di lancio di 219,99 dollari (circa 240 euro) negli Stati Uniti nell’unica opzione di colore bianca. Al momento l’azienda con sede a Seul non ha fatto sapere se il prodotto sarà interessato anche da un lancio internazionale: tuttavia, gli esperti del settore la ritengono un’eventualità piuttosto probabile.

LG Stylo 6 è dotato di un display FHD + FullVision da 6,8 pollici con risoluzione dello schermo di 2.460 x 1.080 pixel e un “notch” a forma di goccia d’acqua. Il telefono funziona con Android 10 ed è inoltre alimentato con un processore MediaTek Helio P35 octa-core con clock fino a 2,3 GHz, abbinato a 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con possibilità di espandere la memoria dello smartphone fino a 2 TB utilizzando una scheda microSD.

Sul retro del device troviamo tre fotocamere disposte orizzontalmente, con una fotocamera principale da 13 megapixel, un sensore grandangolare da 5 megapixel e un terzo sensore da 5 megapixel per il rilevamento della profondità. La fotocamera anteriore da 13 MP è posizionata all’interno del “notch” a goccia.

L’ultimo telefono di LG è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh con capacità di ricarica rapida che garantisce autonomia fino a 15 ore di conversazione, secondo quanto riferito dalla società asiatica. C’è anche una penna a stilo integrata che consente di inviare messaggi animati, prendere appunti e fare molte altre cose.

Per la connettività, sono disponibili porte 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e USB di tipo C. Infine, è presente un sensore per le impronte digitali e anche un jack per cuffie da 3,5 mm.

Fonte Gadgets360