LG StandbyME: il televisore portatile che sfida le convenzioni dell’elettronica

Nel mondo dell'elettronica di consumo, l'innovazione è fondamentale per captare l'attenzione dei consumatori. LG torna in pista con un dispositivo originale: StandbyME, un televisore portatile da 27 pollici, alimentato a batteria e progettato per essere facilmente trasportato grazie al suo stand con ruote. Questo prodotto, più simile a uno "smart display" che a una tradizionale televisione, si distingue per la sua connessione internet che consente l'accesso a vari servizi di streaming, come Netflix e Prime Video, eliminando la necessità di un'antenna. Ma sarà questo il dispositivo ideale per chi cerca un'alternativa flessibile per la visione dei contenuti? Abbiamo fatto una prova approfondita.

Montaggio, design e esperienza di utilizzo

Ricevere il pacco di LG StandbyME può generare qualche astuzia. La confezione è considerata piuttosto ingombrante e il peso totale tocca i 23 chilogrammi, riducendosi a 17,5 chilogrammi senza scatola. Questa robustezza proviene dalla solida base che assicura stabilità al dispositivo, cruciale per un uso versatile.

Il montaggio, fortunatamente, è intuitivo e richiede pochi passi. Basteranno infatti una manciata di pezzi da assemblare e quattro viti da stringere per unire il supporto alla base. Le istruzioni fornite da LG sono dettagliate e chiare, consentendo di preparare StandbyME all’uso in pochi minuti. Tra gli accessori c’è un supporto per smartphone, utile per videochiamate o per condividere contenuti tramite l’app ThinQ, disponibile solo su dispositivi Android. Non manca il telecomando, essenziale per navigare le numerose opzioni di streaming.

Design accattivante

LG si è concentrata sul design di StandbyME con grande attenzione, sapendo che un dispositivo da utilizzare in diverse ambientazioni deve avere un aspetto gradevole. Il retro del display è rivestito in tessuto grigio, dando al tutto un tocco di eleganza che si armonizza perfettamente con la struttura principale di colore bianco panna.

I controlli fisici sono ridotti: sul retro si trovano il tasto di accensione e i pulsanti del volume. Un chip NFC per accoppiare rapidamente dispositivi Android si trova sul lato. La capacità di inclinare e ruotare il display, unita alla regolazione in altezza di 20 cm, permette di adattare il monitor a qualsiasi situazione, che si tratti di trasmissioni in piedi, seduti o sdraiati.

La base è dotata di cinque ruote che facilitano gli spostamenti, rendendo StandbyME molto pratico per l'uso quotidiano. Il caricabatterie, progettato per essere fissato direttamente alla base, elimina il fastidio di cavi ingombranti sparsi per la casa.

Funzionalità e caratteristiche tecniche

A differenza di una TV tradizionale, StandbyME utilizza un pannello IPS da 27 pollici in Full HD , una scelta deliberata rivolta alla versatilità piuttosto che alla risoluzione massima. Sebbene il 4K non sia presente, questa scelta potrebbe non scontentare gli utenti poiché il Full HD è adeguato su un display di queste dimensioni.

Una finitura opaca riduce i riflessi permettendo una leggibilità superiore anche in ambienti luminosi. Grazie alla tecnologia IPS, gli angoli di visione sono eccellenti. La luminosità sembra aggirarsi attorno ai 400 nit, un valore sufficiente per la maggior parte delle circostanze.

Il dispositivo è alimentato dal processore α7 AI 4K Gen 4, un’opzione che, sebbene non sia l'ultima novità in casa LG, risulta coerente con l'uso previsto. In termini di audio, le due casse da 10 Watt offrono una qualità media, confrontabile con quella di TV di fascia media, anche se la mancanza di bassi profondi è avvertibile.

Software e compatibilità

Il sistema operativo di StandbyME è webOS 22, lo stesso delle smart TV LG, che consente un accesso semplificato a numerose app, inclusi Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, RaiPlay e DAZN. Per gli utenti Apple, il supporto a AirPlay e HomeKit offre ulteriori convenienze.

Il telecomando presenta un design familiare, privo di tasti numerici per i canali del digitale terrestre. Include scorciatoie per le più note piattaforme di streaming, ma è assente un microfono per i comandi vocali, un difetto che potrebbe risultare rilevante per chi è abituato a interagire con assistenti vocali come Google Assistant o Alexa. L'interfaccia di webOS è immediata e fluida, sebbene occasionalmente si possano riscontrare rallentamenti nello store delle app. A supporto della navigazione, il touchscreen permette di gestire il display con i polpastrelli, anche se non tutte le app lo supportano. LG ha implementato controlli virtuali per sopperire a questo limite, ma non sempre l’esperienza risulta fluida.

Lato batteria, la capacità di StandbyME consente un utilizzo senza cavi per un periodo che varia tra le 2 e le 3 ore a seconda della luminosità impostata. Sebbene non si tratti di un’autonomia straordinaria, risulta comunque sufficiente per visualizzare un film senza la necessità di rimanere attaccati a una presa di corrente, con la possibilità di utilizzarlo anche collegato alla rete elettrica.

Confronto e considerazioni finali

Il prezzo di lancio di LG StandbyME è di 1.199 euro, una cifra che lo colloca nella fascia alta del mercato per i display da 27 pollici. È possibile trovare a parità di prezzo TV più grandi e performanti, ma un simile confronto non tiene conto della natura unica di questo dispositivo. StandbyME è pensato per chi cerca un monitor versatile e facile da spostare.

L'acquisto di questo modello ha un senso se si cercano specifiche funzionalità. È ideale per chi desidera un dispositivo da utilizzare in vari ambiti, sia per il lavoro che per il relax. D'altra parte, chi desidera solo guardare contenuti video potrebbe optare per una tradizionale smart TV.

Se ci si imbatte in video su TikTok, è facile trovare prodotti simili ma a prezzi decisamente più bassi. Tuttavia, questi dispositivi raramente raggiungono i livelli qualitativi di LG. Un'alternativa sarebbe acquistare uno stand con ruote per una normale smart TV: sebbene si perda l'autonomia della batteria, la qualità generale dell'immagine potrebbe risultare decisamente superiore.