LG rivela gli smartphone che riceveranno Android 11 e 12. I telefoni Wing e Velvet avranno anche Android 13

LG ha deciso di dire basta alla produzione di smartphone, confermando le voci che circolavano online già da diverse settimane. Fin dal momento dell’annuncio, i possessori degli smartphone lanciati dall’azienda sudcoreana negli ultimi anni si sono preoccupati della possibilità di non ricevere più gli aggiornamenti di sicurezza e i “major update”.

LG ha già provveduto a tranquillizzare, assicurando aggiornamenti per tre anni per i telefoni top di gamma ufficializzati nel 2019. Ma le divisioni tedesche e coreane di LG hanno fatto di più, precisando quali saranno i dispositivi che otterranno non solo l’aggiornamento ad Android 11 (l’attuale sistema operativo) ma anche quelli che avranno certamente Android 12 e Android 13.

Per quanto riguarda Android 11, il sito web di LG Germania afferma che l’aggiornamento è già in fase di test per LG G8X, LG Velvet 4G, LG G8S, LG Wing, LG K52 e LG K42. Secondo l’elenco, tutti i telefoni dovrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento entro il quarto trimestre di quest’anno. Va tenuto presente che questa lista riguarda i telefoni venduti in Germania, pertanto non è da escludere che negli altri Paesi (Italia compresa) non si possa assistere a qualche variazione sulle tempistiche.

Il sito web di LG Korea è andato anche oltre. Secondo l’elenco pubblicato online, LG Wing, LG Velvet e LG Velvet 4G riceveranno non solo l’aggiornamento ad Android 12, ma avranno anche Android 13. L’elenco menziona anche i dispositivi che riceveranno Android 12 come ultimo aggiornamento: si tratta di LG V50s, LG V50, LG G8, LG Q31, LG Q52 e LG Q82.

La notizia è senza dubbio rassicurante per tutti coloro che erano interessati ad acquistare uno smartphone LG ma che avevano “tentennato” perchè legittimamente dubbiosi sulla possibilità di ricevere i “major update” nel prossimo futuro.

Fonte Phone Arena