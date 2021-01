LG Rollable, finalmente il teaser del primo smartphone arrotolabile. Lancio a marzo?

Anche in un anno così martoriato come il 2020, appena concluso, abbiamo potuto apprezzare alcune interessanti novità dal punto di vista tecnologico. Una di queste è certamente la commercializzazione dei dispositivi pieghevoli, estesa a larga scala lo scorso anno.

Tra i brand che si sono concentrati maggiormente sui “foldable” troviamo senz’altro Samsung e Motorola, che si sono impegnati molto su ricerca e sviluppo. Tuttavia, anche altre aziende non sono state da meno, come ad esempio Huawei.

E per quanto riguarda invece LG? Stando alle ultimissime indiscrezioni, sembra che lo storico marchio sudcoreano sia orientato verso un’altra strada. La società con sede a Seul, infatti, lancerà un telefono arrotolabile nel prossimo futuro, forse già in questo trimestre. Questo nuovo dispositivo, che sta scatenando una certa curiosità tra gli esperti del settore, è stato mostrato per la prima volta nelle scorse ore, dopo che l’azienda aveva provveduto ad annunciare a settembre l’esistenza di un telefono LG Wing.

Il prossimo telefono arrotolabile viene svelato in un breve video teaser che la società ha voluto mostrare al termine della sua conferenza stampa al CES 2021, la famosa fiera che si tiene ogni anno a Las Vegas e che quest’anno si svolge in modalità online a causa della pandemia di coronavirus.

Il prodotto, che arriverà sul mercato come LG Rollable, si presenta molto simile ad un tablet, che va poi a restringersi assumendo una dimensione simile a uno smartphone molto più tradizionale e gestibile. Lo schermo scorre dentro e fuori dal lato destro, in modo tale da consentire agli utenti di accedere facilmente alla loro esperienza preferita in qualsiasi momento, senza quell’ingombro aggiuntivo che caratterizza gli smartphone pieghevoli come il Galaxy Z Fold 2.

Il meccanismo arrotolabile all’interno del telefono dovrebbe mantenere una tensione costante anche sull’ampio display. Se questo aspetto venisse confermato, LG Rollable potrebbe evitare quelle scomode pieghe del display che abbiamo spesso notato sui vari “foldable” presentati fin qui.

Ma quando vedremo effettivamente sul mercato LG Rollable? Stando ai “rumors”, il debutto internazionale del primo smartphone arrotolabile dovrebbe avvenire nel marzo 2021, anche se al momento non si conosce una data precisa (e neppure il prezzo del prodotto).

LG non è l’unica azienda al lavoro su uno smartphone arrotolabile. Anche altre società sono impegnate in questo sviluppo, come ad esempio TCL e Oppo. Tuttavia, almeno finora, nessuna delle due ha manifestato apertamente l’intenzione di commercializzare i propri dispositivi, pertanto ad oggi LG Rollable è il candidato principale per essere il primo arrotolabile al mondo disponibile sul mercato.

Fonte Phone Arena