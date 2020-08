LG Q92, l’azienda lancia il suo nuovo “mid-range”: Snapdragon 765G, 6 GB di RAM e quattro cam sul retro

LG Q92 è il nuovo telefono lanciato ufficialmente in Corea del Sud dall’azienda. Si tratta di un prodotto che rientra nel segmento dei medio-gamma, ma che presenta alcune specifiche di tutto rispetto che lo rendono uno smartphone decisamente interessante.

LG Q92 è dotato di un display Full HD + da 6,67 pollici con proporzioni 20: 9, ed è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato a 6 GB di RAM. Come rivelato dalla società asiatica, la memoria interna dello smartphone è di 128 GB, e non vengono indicate possibilità di ulteriore espansione.

LG Q92 presenta ben quattro fotocamere sul proprio lato posteriore, con una fotocamera principale da 48 megapixel, una fotocamera grandangolare da 8 megapixel, un sensore di profondità da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Sul davanti, invece, LG ha voluto realizzare un “foro” dove trova posto la fotocamera anteriore da 32 megapixel.

Altro aspetto interessante di LG Q92 è certamente la batteria da 4.000 mAh, che garantisce una buona autonomia. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi dual band, rete 5G, Bluetooth v5.0, NFC, porta USB Type-C. Le dimensioni del telefono sono elencate in 166,5×77,3×8,5 mm, mentre il peso del prodotto è di circa 193 grammi. Tra le altre caratteristiche vanno poi segnalati il supporto di Google Lens, la certificazione MIL-STD-810G, la certificazione IP68 e altro ancora.

Il prezzo di partenza di LG Q92 in Corea del Sud è di 400.000 won sudcoreani (circa 285 euro) per l’unica opzione di archiviazione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La società di Seul fa presente che il telefono sarà in vendita il 26 agosto nel mercato interno nelle colorazioni bianco, nero e rosso: al momento non ci sono notizie che confermino un lancio internazionale di LG Q92, anche se l’ipotesi non è affatto remota.

Fonte Gadgets360