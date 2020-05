LG Q61, l’azienda lancia il nuovo smartphone in Corea del Sud. Arriverà anche da noi?

LG Q61 è stato appena lanciato in Corea del Sud. Lo smartphone va quindi a far parte della serie Q dell’azienda con sede a Seul. Il telefono è una versione rinominata dell’LG K61 lanciato a livello globale nel febbraio di quest’anno.

LG Q61, come evidenziato nel sito Web di LG, è disponibile in una singola variante da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione al prezzo di 369.600 won sudcoreani, che al cambio fanno circa 274 euro. Le opzioni di colore previste per questo nuovo smartphone sono bianco e titanio. Il telefono sarà in vendita in Corea del Sud a partire dal prossimo 29 maggio.

La società non ha ancora condiviso alcun dettaglio in merito alla disponibilità internazionale di questo nuovo prodotto. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

Venendo alle specifiche, LG Q61 è dotato di un display Full-HD + da 6,5 ​​pollici con proporzioni 19,5: 9 e un “foro” dove trova posto la fotocamera anteriore. Il telefono è alimentato con un processore octa-core da 2,3 GHz, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata espandibile tramite scheda microSD (fino a 2 TB).

Per quanto riguarda il comparto foto, LG Q61 è dotato di quattro fotocamere sul retro, con un sensore principale da 48 megapixel, una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel, una fotocamera da 5 megapixel per la profondità e un quarto sensore macro da 2 megapixel. Sulla parte frontale, invece, l’azienda della Corea del Sud ha optato per una fotocamera da 16 MP. Il device ha anche un sensore di impronte digitali, posizionato sul retro.

LG Q61 è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh e le opzioni di connettività includono Wi-Fi dual band, LTE, Bluetooth v5.0, NFC e una porta USB di tipo C per la ricarica. LG Q61 è conforme alla certificazione militare MIL-STD 810G (che accerta l’elevatissima resistenza del prodotto, ndr) e supporta la funzione stereo 3D DTS: X.

