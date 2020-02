LG Q51 è ufficiale: display da 6,5 pollici, tripla cam sul retro e batteria da 4000 mAh

LG ha annunciato un nuovo smartphone, che si inserisce nel segmento “economico” del mercato. Si tratta di LG Q51, che è stato appena ufficializzato in Corea del Sud ed è il primo telefono della serie Q di questo 2020.

LG Q51 sarà disponibile per l’acquisto in Corea del Sud a partire da domani, mercoledì 26 febbraio, al prezzo di 317.000 won, pari a circa 240 euro. Il Q51 è disponibile in due opzioni di colore, ovvero Moonlight Titanium e Frozen White. LG deve ancora confermare la disponibilità del telefono a livello internazionale.

LG Q51 non è il primo smartphone dell’azienda in questi primi mesi dell’anno: finora, infatti, il colosso di Seul ha lanciato gli smartphone LG K61, LG K51S e LG K41S.

LG Q51 si presenta con un display LCD FullVision IPS da 6,5 ​​pollici con una tacca a V e una risoluzione HD +. All’interno del “notch” trova posto una fotocamera da 13 megapixel, mentre sul retro il telefono ha un obiettivo principale da 13 megapixel, un sensore ultrawide da 5 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e un flash LED.

Sempre sul retro, LG Q51 ha un sensore di impronte digitali che può essere utilizzato anche per l’autenticazione necessaria per i pagamenti.

LG Q51 funziona con il sistema operativo Android 10, ovvero l’attuale versione del robottino verde. Il processore, piuttosto modesto, è un Helio P22 octa-core da 2,0 GHz, abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di storage, con la memoria che può essere ulteriormente espansa aggiungendo una scheda microSD.

L’utente può inoltre utilizzare un pulsante hardware dedicato sul bordo sinistro dell’LG Q51 per accedere a Google Assistant. Il dispositivo è infine dotato di altoparlanti stereo e promette prestazioni audio migliorate grazie al sistema audio DTS: X 7.1 canali. Infine, LG Q51 è equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh.

Fonte Gizmochina