LG presenta la nuova serie Gram: innovazione e intelligenza artificiale nei laptop

I nuovi laptop della serie Gram di LG stanno per arrivare in Italia, promettendo una combinazione di leggerezza e avanzate funzionalità tecnologiche. Quattro diversi modelli – LG Gram Pro, LG Gram AI, LG Gram e LG Gram Book – sono stati presentati al CES e ora si apprestano a conquistare il mercato locale. Questi dispositivi, dotati di intelligenza artificiale evoluta, sono stati progettati per soddisfare le esigenze degli utenti moderni, integrando funzionalità innovative e prestazioni elevate.

I modelli disponibili: una panoramica dettagliata

La serie Gram include quattro modelli distintivi, ognuno progettato per rispondere a specifiche esigenze degli utenti.

LG Gram Pro: Questo modello è dedicato agli utenti professionali che necessitano di potenza e prestazioni elevate. Con un design elegante, il Gram Pro è ideale per chi lavora in mobilità e cerca un dispositivo robusto ma leggero. LG Gram AI: Questo laptop è equipaggiato con funzionalità di intelligenza artificiale integrate, capaci di semplificare l'interazione dell'utente con il dispositivo. Grazie al supporto per GPT-4o, gli utenti possono usufruire di risposte rapide e pertinenti secondo le loro necessità. LG Gram: Il modello standard è adatto per l'uso quotidiano e offre un equilibrio perfetto tra prestazioni e portabilità. Include anche funzionalità IA per migliorare l'efficienza dell'utente. LG Gram Book: Questo dispositivo si predomina per la sua capacità di combinare potenza e praticità, risultando ideale per studenti e professionisti che necessitano di un laptop versatile.

Tutti questi modelli sono progettati con materiali leggeri e resistenti, assicurando durata e facilità di trasporto.

Intelligenza artificiale integrata: una nuova era per i laptop

Uno degli aspetti più innovativi della nuova serie LG Gram è l'integrazione della tecnologia di intelligenza artificiale, raggruppata sotto il marchio gram AI. Questa tecnologia non solo precorre le esigenze informatiche degli utenti, ma migliora anche l'interazione con il laptop.

L'AI locale, chiamata On-Device, funge da chatbot e permette agli utenti di ricevere risposte immediate e pertinenti, rendendo più semplice la gestione del computer. Tra le funzionalità chiave spicca Time Travel, una caratteristica che consente di recuperare in modo rapido e intuitivo documenti, pagine web e file multimediali.

In aggiunta, il sistema cloud sfrutta GPT-4o, offrendo supporto per un anno senza costi aggiuntivi. In questo modo, lingue complesse e richieste specifiche possono essere gestite con la massima efficienza. Inoltre, grazie all'integrazione con Google Workspace e Microsoft 365, gli utenti possono operare in un ambiente familiare e produttivo.

Connettività avanzata: gram Link 2.0

Un'altra caratteristica fondamentale dei nuovi laptop LG è il supporto per gram Link 2.0, che offre una connettività fluida tra diversi sistemi operativi. Questa funzionalità è strategica per chi utilizza vari dispositivi, consentendo una comunicazione senza interruzioni tra laptop e smartphone, sia essi Android che iOS.

La possibilità di gestire più dispositivi in modo sincronizzato rappresenta un vantaggio notevole per gli utenti in movimento. L'integrazione perfetta consente di rispondere a e-mail, ricevere chiamate e trasferire file con semplicità, rendendo il lavoro e le comunicazioni quotidiane nettamente più pratiche.

Disponibilità e prezzi: cosa aspettarsi

Gli appassionati di tecnologia stanno già aspettando con ansia il lancio dei nuovi laptop LG sul mercato italiano. Sebbene i prezzi non siano ancora ufficialmente stati annunciati, si prevede che si posizioneranno in una fascia competitiva, tenendo conto delle avanzate caratteristiche e della qualità costruttiva tipica del marchio LG.

Con l'arrivo della serie Gram, gli utenti italiani possono attendere l'opportunità di scoprire un modo nuovo e innovativo di interagire con i dispositivi portatili, promettendo un'esperienza utente straordinaria e in linea con le esigenze contemporanee.