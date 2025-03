LG presenta il monitor UltraGear OLED 27GX790A: caratteristiche e preordini disponibili in Italia

Il mondo del gaming è in continua evoluzione e LG si fa protagonista con il lancio del suo ultimo gioiello, l'UltraGear OLED 27GX790A. Questo monitor, dedicato agli appassionati del gaming, combina performance elevate a un design elegante e funzionale. Dopo un'attesa che ha suscitato grande curiosità tra gli utenti, LG ha finalmente aperto le porte ai preordini del dispositivo, promettendo un’esperienza visiva senza precedenti e introducendo anche un coupon sconto esclusivo. Andiamo a scoprire tutte le specifiche e funzionalità del prodotto.

Un monitor progettato per i gamer esigenti

L’UltraGear OLED 27GX790A è stato realizzato appositamente per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Questo dispositivo si distingue per la sua diagonale di 27 pollici e per la risoluzione di 2560x1440 pixel, una combinazione ottimale che bilancia le prestazioni senza sovraccaricare la scheda grafica. La vera novità è la frequenza di aggiornamento, capace di raggiungere i 480 Hz con un sorprendente tempo di risposta di soli 0,03 millisecondi. Questo significa che gli utenti possono godere di un'immersività straordinaria nei loro giochi, anche nei titoli più frenetici, purché abbiano una scheda video in grado di supportare un frame rate elevato, come i 480 FPS.

Un aspetto cruciale del monitor è la tecnologia OLED con Micro Lens Array+, che non solo offre una luminosità straordinaria fino a 1300 nit, ma garantisce anche un contrasto infinito e colori estremamente vivaci. Questo contribuisce a rendere ogni immagine incredibilmente realistica. Ulteriore valore si aggiunge grazie al trattamento antiriflesso e a un'opacità ridotta del 35%, che minimizza i riflessi anche sotto luce intensa. Gli utenti possono così concentrarsi sul gioco senza distrazioni.

Tecnologia a tutela della vista

Non è solo il design e le prestazioni a rendere questo monitor speciale; LG ha posto particolare attenzione anche alla salute visiva degli utenti. Il monitor UltraGear è certificato UL Flicker-Free e Discomfort Glare Free, riducendo l'affaticamento oculare, e include la tecnologia Low Blue Light, per evitare l'esposizione ai raggi blu durante le lunghe sessioni di gioco. Queste caratteristiche sono fondamentali, soprattutto in un'epoca in cui gli utenti passano molte ore davanti ai monitor.

Funzioni innovative per la salute del display

A corollario delle già citate caratteristiche, LG ha integrato nella sua linea di monitor OLED la suite OLED Care. Si tratta di una serie di funzioni pensate per proteggere lo schermo e prolungherarne la vita, mantenendo intatta la brillantezza dei pixel. Tra queste si evidenziano funzioni come OLED Screen Move e OLED Image Cleaning, che garantiscono un’utilizzo prolungato senza compromettere la qualità d’immagine.

Specifiche tecniche e connettività

Andando nel dettaglio delle specifiche tecniche, l’UltraGear OLED 27GX790A offre un'esperienza visiva avanzata con una copertura DCI-P3 del 98,5% e supporta gli standard HDR10 e DisplayHDR TRUE BLACK 400. Gli angoli di visione si attestano a 178° su entrambi gli assi, permettendo una visibilità uniforme da qualsiasi posizione. Le porte incluse sono tre USB 3.0, un jack audio da 3,5 mm, una DisplayPort 2.1 e due porte HDMI 2.1. Il monitor è dotato di uno stand regolabile, che permette di modificare inclinazione, altezza e rotazione, rendendolo estremamente versatile e adattabile a ogni esigenza.

Il consumo energetico si aggira attorno ai 48,2 watt, rendendolo un'opzione sostenibile nel panorama dei monitor. La compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro consente una sincronizzazione perfetta con le schede grafiche di ultima generazione, esaltando ulteriormente l'esperienza di gioco.

Prezzo e disponibilità per i preordini

Attualmente, l'UltraGear OLED 27GX790A è già disponibile per il preordine sul sito ufficiale di LG. Il prezzo di lancio è fissato a 999 euro, ma i fortunati che procederanno con il preordine entro martedì 11 possono beneficiare di un coupon sconto del 5% durante il checkout. Questo è un incentivo in più per coloro che desiderano accaparrarsi un monitor in grado di elevare il loro setup di gioco a un livello superiore.