LG lancia i nuovi auricolari true wireless: ecco Tone Free HBS-FN4 e HBS-FN6

LG ha lanciato due nuovi auricolari true wireless. Si tratta di Tone Free HBS-FN4 e HBS-FN6, dotati della tecnologia Meridian Audio. Stando a quanto riportato da diverse testate, l’azienda sudcoreana provvederà a lanciare questi nuovi prodotti a livello internazionale, pertanto potremmo vederli presto anche qui in Italia: i nuovi modelli LG Tone Free dovrebbero essere in vendita in Europa e negli Stati Uniti già dal ​​prossimo mese.

L’HBS-FN6 – prodotto di fascia alta, ndr – include anche una custodia di ricarica UVnano, che utilizza la luce ultravioletta per disinfettare automaticamente gli auricolari una volta riposti, in modo tale da mantenerli puliti e pronti per il prossimo utilizzo.

Tuttavia, la caratteristica chiave presente su entrambi i nuovi modelli LG Tone Free è proprio la tecnologia di Meridian Audio, un produttore e sviluppatore britannico di apparecchiature audio di fascia alta tra cui altoparlanti e dispositivi home theater. Gli auricolari true wireless appena ufficializzati dalla società di Seul sono dotati dell’elaborazione spaziale delle cuffie, che sembra sia in grado di creare un vero e proprio “effetto palcoscenico” che simula l’esperienza di ascolto di un altoparlante sugli auricolari.

Oltre a ciò, entrambi i modelli HBS-FN6 e HBS-FN4 dispongono di equalizzatore personalizzato e impostazioni audio di Meridian Audio, tra cui Natural, Immersive, Bass Boost e Treble Boost. Gli auricolari riescono inoltre ad isolare perfettamente il rumore “esterno”, e stando a quanto affermato da LG è prevista anche una modalità di suono ambientale che consente agli utenti di ascoltare l’ambiente circostante attivando i microfoni per l’ascolto.

Entrambi gli auricolari hanno inoltre ottenuto la certificazione IPX4 che assicura l’ottima resistenza all’acqua. Inoltre, tutti e due i prodotti consentono l’accesso a Google Assistant se utilizzati con dispositivi Android. Presenti anche dei controlli touch che consentono agli utenti di controllare la riproduzione e il volume direttamente sugli auricolari. La durata della batteria è prevista fino a sei ore, con due ricariche aggiuntive dal case.

Fonte Gadgets360