LG lancia una nuova linea di monitor multifunzionali per il mondo del lavoro

LG, marchio noto per le sue innovazioni tecnologiche, sta ampliando il proprio raggio d'azione nel mercato Business con una serie di monitor progettati per soddisfare le diverse esigenze di settori come quello aziendale, educativo, creativo e medico. La nuova gamma BA, recentemente presentata, include modelli in vari formati e risoluzioni, pensati per ottimizzare la produttività e migliorare l'esperienza utente. Questa nuova offerta si compone di monitor con dimensioni che vanno da 24 a 34 pollici e risoluzioni che spaziano dal Full HD al WQHD.

Monitor UltraWide: una nuova dimensione per il multitasking

Nella nuova collezione di LG spiccano i monitor UltraWide, caratterizzati da un formato 21:9 che rende possibile un'esperienza di lavoro altamente produttiva. I modelli 34BA75QE e 34BA85QE dispongono di display IPS curvi da 34 pollici con risoluzione WQHD, offrendo immagini straordinarie sia in termini di nitidezza che di fedeltà cromatica. Grazie alla loro geometria e tecnologia avanzata, questi schermi garantiscono una straordinaria uniformità di colori anche da ampi angoli di visione, eliminando quella fastidiosa distorsione delle immagini tipica di monitor di qualità inferiore.

Una delle funzionalità più interessanti è la modalità Picture-by-Picture , che consente agli utenti di visualizzare contemporaneamente due finestre affiancate. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi deve gestire molteplici task senza dover passare da una schermata all’altra, migliorando così l'efficienza lavorativa e rendendo il flusso di lavoro più fluido e naturale.

Monitor Docking: efficienza e ordine sulla scrivania

I modelli 24BA850 e 27BA850 rappresentano una soluzione all-in-one pensata per chi desidera ottimizzare il proprio spazio di lavoro. Questi monitor Docking sono progettati per semplificare l’installazione e ridurre il disordine sulla scrivania. Infatti, sono dotati di una porta USB-C che supporta fino a 90W di potenza, permettendo di ricaricare dispositivi connessi e di trasmettere contenuti senza necessità di cavi aggiuntivi.

In aggiunta, la presenza di un ingresso RJ45 assicura una connessione a reti cablate sicura e veloce, ideale per chi lavora in ambienti dove la stabilità della connettività è fondamentale. La dotazione integrata di webcam, microfono e speaker consente di gestire videoconferenze con facilità, senza bisogno di accessori esterni, ottimizzando ulteriormente lo spazio e il tempo.

Impegno per l'ambiente: certificazioni di sostenibilità

Un aspetto distintivo della nuova gamma di monitor Business di LG è l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. I nuovi modelli sono stati premiati con certificazioni energetiche e ambientali come ENERGY STAR, EPEAT e TCO Certified. In particolare, i monitor 24BA560 e 27BA560 hanno ricevuto la valutazione gold nella certificazione EPEAT, riconoscimento che attesta l’impegno del prodotto nel rispettare severi criteri di sostenibilità.

Questa scelta di progettare prodotti eco-compatibili non solo soddisfa le esigenze del mercato moderno, sempre più attento allo sviluppo sostenibile, ma rappresenta anche un’opzione vantaggiosa per coloro che desiderano fare acquisti responsabili. Con questa nuova linea di monitor, LG non solo offre soluzioni avanzate per il lavoro quotidiano, ma dimostra anche di essere all'avanguardia in termini di sostenibilità ambientale.

LG si pone, quindi, come un attore fondamentale nel panorama tecnologico business, facilitando l’integrazione della tecnologia avanzata in ambienti di lavoro diversi e promuovendo al tempo stesso un futuro più sostenibile per tutti.