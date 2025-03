LG lancia la sua gamma di TV per il 2025 in Australia: un forte accento su intelligenza artificiale e innovazione

Nel 2025, LG porta sul mercato australiano una nuova linea di televisori caratterizzata da un forte focus sulle funzionalità di intelligenza artificiale. La piattaforma webOS 25 dell’azienda introduce significative possibilità di personalizzazione per gli utenti, rendendo l’esperienza visiva ancora più su misura. Questa presentazione include modelli OLED e avanzamenti nel settore dei Mini LED, promettendo un’ampia scelta agli appassionati di tecnologia.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Gamma di televisori OLED e Mini LED

I nuovi modelli di televisori presentati da LG per il 2025 comprendono i rinomati B5, C5 e G5, insieme al più innovativo M5 OLED wireless. In un’annata ricca di novità, LG ha confermato anche il lancio del televisore trasparente LG Signature OLED T nell’Australia, previsto per la seconda metà dell’anno. Questa varietà permette ai consumatori di scegliere tra diverse tecnologie, con l’introduzione delle televisioni QNED, dotate di Mini LED, che enfatizzano la brillantezza e la gamma cromatica attraverso il marchio ‘evo‘.

Il modello QNED86 rappresenta un vero e proprio gigante nel panorama: un televisore da 100 pollici che segna il nuovo standard per le dimensioni. Oltre a ciò, il marchio ha deciso di ritirare la linea di TV LG UHD a favore della nuova gamma NanoCell, caratterizzata da nanoparticelle progettate per offrire immagini di alta qualità, a un prezzo più accessibile per gli utenti.

Funzionalità avanzate di intelligenza artificiale

Fra le caratteristiche di punta dei nuovi televisori LG, spiccano le funzioni basate sull’intelligenza artificiale, che includono la capacità di riconoscere le voci degli utenti attraverso l’AI Voice ID. Questa innovazione offre la possibilità di passare automaticamente a profili utente diversi, con suggerimenti personalizzati sui contenuti. La tecnologia, chiamata “Intelligenza Affettuosa,” è progettata per anticipare le esigenze degli utenti, semplificando l’interazione e la fruizione di contenuti senza l’uso di menu complessi.

Il telecomando AI Magic Remote, adesso dotato di un pulsante dedicato, consente di interagire con un chatbot di intelligenza artificiale per chiedere modifiche a immagini o audio, in modo conversazionale. Ad esempio, esprimendo una semplice richiesta come “lo schermo è troppo scuro” si attiva un’interfaccia che offre varie opzioni di regolazione, facilitando la scelta.

I modelli di punta del 2025

In questo contesto, il modello G5 OLED emerge come leader indiscusso per qualità dell’immagine e luminosità. Durante un confronto diretto con il G4 dell’anno precedente, il G5 ha dimostrato un significativo miglioramento visivo, presentando colori più naturali e una migliore definizione nei dettagli delle ombre.

Il C5 OLED ha anch’esso ricevuto un notevole incremento della luminosità quest’anno, confermandosi alla pari con il G4 in termini di prestazioni visive. Tuttavia, è l’M5 OLED a catturare maggiormente l’attenzione per la sua capacità di trasmettere immagini straordinarie su uno schermo da 97 pollici con un’unità collocata a distanza. Non manca, tuttavia, qualche preoccupazione riguardo alla praticità, poiché si è notato un’interruzione del segnale in situazioni di ostacolo fisico tra il ricevitore e il televisore.

L’innovativo LG Signature OLED T

Non si può trascurare la LG Signature OLED T, un televisore che ha lasciato senza parole durante le dimostrazioni pubblicitarie. Questo modello innovativo è unico nel suo genere, in quanto, quando è spento, appare completamente trasparente. Durante una dimostrazione, un’app illustrava pesci che nuotavano in un acquario, dando l’impressione di fluttuare nell’aria, mentre il filmato di apertura di Star Wars si librava su uno sfondo trasparente, offrendo un’esperienza visiva futuristica.

Sebbene il televisore sia provvisto di uno sfondo scuro che permette di visualizzare contenuti tradizionali, il suo prezzo stimato di circa 80.000 dollari australiani potrebbe limitare l’acquisto a pochi fortunati.

Prezzi e disponibilità in Australia

La nuova linea di televisori OLED B5, C5 e G5 di LG è ora disponibile per l’acquisto presso i migliori rivenditori di elettronica in Australia, insieme alla maggior parte delle nuove televisioni QNED e NanoCell. L’interesse sul mercato è palpabile, e prima di una decisione d’acquisto, i consumatori possono informarsi sui dettagli di prezzi e disponibilità.