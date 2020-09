LG K71, l’azienda sudcoreana annuncia il nuovo telefono di fascia media. Ancora ignoto il prezzo

LG non dimentica la fascia media. Il colosso della Corea del Sud ha appena ufficializzato un nuovo “mid-range”, che prende il nome di LG K71. Il telefono si presenta con caratteristiche interessanti, anche se il prezzo di questo prodotto non è stato ancora rivelato (sarà comunque conveniente, ndr).

Venendo alle specifiche tecniche di questo nuovo smartphone, va subito precisato che il sistema operativo è Android 10, con l’interfaccia utente personalizzata di LG. Il telefono è dotato di un display Full HD + U-Notch da 6,8 pollici con proporzioni 20,5: 9, circondato da cornici spesse su tutti i lati. LG K71 è inoltre alimentato dal SoC Mediatek Helio P35 octa-core (MT6765), con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite scheda microSD.

La configurazione della fotocamera posteriore dell’LG K71 include un sensore primario da 48 megapixel, un sensore secondario da 5 megapixel con obiettivo grandangolare e un sensore di profondità da 5 megapixel. Sulla parte anteriore è invece posizionato un sensore da 32 megapixel, che trova posto nella “tacca”.

Le opzioni di connettività includono Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE, GPS e una porta USB Type-C per la ricarica. Sul retro troviamo anche un sensore di impronte digitali.Il nuovo device di LG è infine supportato da una batteria da 4.000 mAh.

Come accennato in precedenza, LG non ha ancora rivelato prezzi e disponibilità per questo nuovo prodotto, pertanto ad oggi non siamo in grado di dire se questo device arriverà anche nel mercato italiano. Al momento, lo smartphone viene messo in vendita dall’azienda asiatica in Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador e Panama, dove viene proposto in due opzioni di colore: Holo Titan e Holo White.