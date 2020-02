LG Gram, ecco i nuovi ultrabook con Intel di decima generazione: specifiche e prezzi

Sono serviti un paio di mesi di attesa, ma finalmente LG ha ufficializzato i suoi nuovi laptop. Si tratta della linea Gram, che era stata già abbondantemente svelata lo scorso mese di dicembre da diverse indiscrezioni comparse online.

Si tratta di ultrabook super portabili, che l’azienda della Corea del Sud ha mostrato anche all’IFA di Berlino e al CES di Las Vegas. I prodotti sono ora disponibili tramite Amazon, con la società asiatica che ha anche rivelato i prezzi di tutti e tre i nuovi laptop. LG Gram 17 ha infatti un prezzo di partenza di 1850 dollari, mentre per procedere all’acquisto di LG Gram 15 sono necessari 1300 dollari. Infine, il modello da 14 pollici costa 1200 dollari.

Ma la serie non si componeva anche di un quarto laptop? Ebbene sì, c’è anche LG Gram 14 in versione “2 in 1”. Il prezzo di questo prodotto dovrebbe aggirarsi intorno ai 1600 dollari, ma l’azienda sudcoreana non ha ancora confermato la disponibilità del laptop: ne sapremo di più nei prossimi giorni

LG ha realizzato degli ultrabook molto interessanti, includendo anche il supporto per Wi-Fi 6 e Thunderbolt 3. Tutti i nuovi prodotti sono alimentati con i nuovi chip Intel di decima generazione: stando a quanto affermato dalla stessa LG, la gamma ha “raddoppiato la potenza di elaborazione grafica rispetto ai modelli dell’anno scorso”.

In linea con i dispositivi precedenti, l’intera nuova gamma di laptop si mostra sottile e leggera. Basti pensare che LG Gram 17 pesa 1.350 grammi, mentre LG Gram 14 pesa 999 grammi: il merito è dell’eccezionale lega di magnesio e alluminio.

Uno dei punti di forza di questi nuovi laptop è l’autonomia. I modelli da 15 e 17 pollici sono equipaggiati con una batteria da 80 Wh, mentre LG Gram 14 ha una batteria da 72 Wh: strumenti che garantiscono il raggiungimento di circa 17-18 ore di autonomia con una singola carica, l’ideale per chi ha bisogno di lavorare in mobilità.

L’unico aspetto negativo è quello relativo al “gaming”. I tre Gram non forniscono prestazioni grafiche memorabili e hanno una sola ventola per il sistema di raffreddamento.

Fonte Windows Central