LG Gram, i due modelli “ultraleggeri” arrivano anche in Italia: ancora ignoti i prezzi

Negli ultimi tempi LG ha battuto un (bel) colpo nel settore dei computer portatili annunciando due nuovi prodotti ultraleggeri. Stiamo parlando degli LG Gram, la nuova generazione di dispositivi che è riuscita pienamente a soddisfare le esigenze degli utenti, sia dal punto di vista del design che in termini di hardware.

La buona notizia, confermata dalla stessa azienda con sede a Seul, è che finalmente i modelli LG Gram sono disponibili anche nel mercato italiano. Nel nostro Paese vengono quindi messi in vendita i modelli da 15 e 17 pollici, che pesano davvero pochissimo: il primo ha un peso di 1,1 Kg, mentre il secondo appena un pò di più (1,3 Kg).

Ma oltre all’incredibile leggerezza, quali sono le altre caratteristiche principali che fanno sì che questi prodotti siano largamente ricercati sul mercato? Prima di tutto va sottolineata la presenza dei processori Intel Core di decima generazione, che ritroviamo su entrambi i portatili e che garantiscono ai Gram un livello prestazionale elevatissimo (con grande felicità soprattutto per gli appassionati di gaming).

Tuttavia, la peculiarità di spicco degli LG Gram è forse la batteria da 80 W, uno strumento talmente potente da garantire un’autonomia di 17 ore al modello da 17 pollici e addirittura da 18,5 ore nella variante da 15 pollici. In più, entrambe le macchine hanno la certificazione militare MIL-STD-810G, rilasciata dall’esercito USA, che conferma l’eccellente robustezza e l’estrema solidità dei due portatili che LG ha appena lanciato anche nel mercato italiano. Confermati anche il Wi-Fi 6, il Mega Cooling System e la porta Thunderbolt 3.

La disponibilità dei due prodotti in Italia è prevista a partire dal prossimo 30 maggio. I due LG Gram potranno essere acquistati su Amazon, anche se al momento non siamo a conoscenza dei prezzi stabiliti per la vendita in Italia. Tuttavia, non dovrebbero esserci sostanziali differenze con i prezzi globali, pertanto aspettiamoci cifre non esattamente abbordabili.