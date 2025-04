LG e Zenapse: la nuova era della pubblicità intelligente nei televisori

LG sta per rivoluzionare il modo in cui gli utenti vedranno la pubblicità, grazie a un nuovo accordo con la società Zenapse. Questo passo porterà l’intelligenza artificiale a un livello avanzato, offrendo annunci più in linea con le emozioni e le credenze personali degli spettatori. Con questa innovazione, LG intende integrare tecnologie all’avanguardia nel suo sistema webOS, mirando a creare un’esperienza pubblicitaria altamente personalizzata.

L’innovativo accordo con Zenapse

Il lancio di questa nuova strategia pubblicitaria deriva da un accordo di licensing pluriennale tra LG e Zenapse, un’azienda che si posiziona come piattaforma di marketing Software as a Service. Zenapse vanta l’uso di “intelligenza emotiva potenziata dall’IA” per aiutare gli inserzionisti ad accrescere le loro vendite. La partnership è stata annunciata da LG Ad Solutions, il ramo pubblicitario della compagnia, evidenziando l’importanza di questo sviluppo sia per gli inserzionisti che per gli spettatori.

Con l’ausilio della tecnologia di Zenapse, LG intende classificare gli utenti di webOS in segmenti di mercato estremamente specifici. Questa stratificazione si basa su fattori psicologici e comportamentali, come interessi personali e stili di vita, per rendere la pubblicità più pertinente e impattante.

Personalizzazione degli annunci su smart TV

La tecnologia implementata si rifletterà sugli schermi principali dei televisori LG, canali FAST , e in altre aree di webOS. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nel panorama della pubblicità televisiva, dove gli annunci non saranno più generici, ma mirati a suscitare reazioni emotive.

Secondo quanto riportato da StreamTV Insider, LG non ha fornito dettagli sulla durata dell’accordo con Zenapse, ma ha chiarito che l’obiettivo è espandere lo sviluppo di nuovi software e di prodotti sul mercato. La nuova tecnologia non solo migliorerà l’efficacia degli annunci pubblicitari, ma potenzialmente aumenterà anche la soddisfazione degli utenti, creando contenuti pubblicitari più vicini alle loro esperienze quotidiane.

La piattaforma ZenVision per TV connessi

Zenapse si distingue sul mercato grazie alla sua piattaforma ZenVision, progettata per le TV connesse. Questa tecnologia ha la capacità di interpretare le emozioni trasmesse dai contenuti che un soggetto sta guardando. Utilizzando informazioni accessibili al pubblico sui copioni e le trame di film e programmi, ZenVision analizza anche il comportamento degli spettatori, raggruppando il pubblico in base ai modelli di consumo.

Grazie alla partnership con LG, ZenVision avrà accesso ai dati raccolti dal software di riconoscimento automatico dei contenuti presente nei televisori LG. Ciò apre a possibilità completamente nuove per una pubblicità altamente mirata, in grado di evolversi in base alle emozioni del pubblico e alla natura dei contenuti visualizzati.

Questa evoluzione tecnologica apre interessanti scenari per il futuro della pubblicità televisiva, segnando un passo decisivo verso una comunicazione più empatica e attenta alle reali esigenze e desideri degli spettatori. LG si prepara a entrare in una nuova fase di interazione con il proprio pubblico, con l’ambizione di ridefinire il concetto di marketing televisivo.