LG lancia il nuovo display per il gaming: ecco l’UltraGear IPS da 27 pollici

La divisione statunitense di LG ha annunciato che il nuovo monitor da gioco IPS LG UltraGear ™ da 27 pollici è ora disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 399 dollari (al cambio circa 362 euro, ndr) nella variante Grey-Grey.

Il nuovo monitor (modello 27GN750), che ha già vinto un CES® 2020 Innovation Award, è l’ultima aggiunta alla gamma di display LG per giochi IPS ultrarapidi, progettati specificamente per gli appassionati di gaming e perfezionati per offrire un’esperienza incredibile con una straordinaria qualità dell’immagine e tempi di risposta superiori ai predecessori.

Il monitor 27GN750 colpisce soprattutto per l’eccellente qualità delle immagini. I display IPS di LG sono molto noti per la produzione di immagini realistiche con colori ricchi e naturali e un contrasto costante su un ampio angolo di visione. Questo monitor IPS da 27 pollici ha la strepitosa capacità di fornire il 99 percento della precisione del colore sRGB e un angolo di visione più ampio, che lo rende uno schermo ideale per il gaming.

Con il supporto HDR10 e immagini fluide senza alcun tipo di sfarfallio o “strappo”, grazie alla compatibilità NVIDIA G-SYNC * e Adaptive-Sync, il monitor 27GN750 offre anche un ottimo equilibrio tra le prestazioni e il prezzo di vendita.

Come ormai consuetudine con tutti i prodotti della gamma LG UltraGear, il monitor 27GN750 include opzioni specifiche per il gioco, come la modalità Dynamic Action Sync, la Black Stabilizer e Crosshair (progettato per migliorare la precisione nei giochi FPS). Coloro che vogliono reperire ulteriori informazioni sulla disponibilità di questi nuovi monitor di gioco ultraveloci di LG, possono visitare il sito Web dell’azienda con sede a Seul.

Molti utenti si stanno chiedendo se vedremo questo nuovo “gaming monitor” anche dalle nostre parti. Al momento LG non ha fornito dettagli su un eventuale lancio globale: nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

