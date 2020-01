LG rivela la “roadmap” di aggiornamento alla UX 9.0 (con Android 10)

Per una serie di motivi, LG non è mai riuscita ad insidiare il “trono” di Samsung, nè in patria nè tantomeno all’estero. Nel corso degli anni, il marchio è riuscito a realizzare dei prodotti certamente interessanti, anche nel settore degli smartphone mobile, ma senza mai raggiungere un livello tale da impensierire l’altro grande colosso sudcoreano.

Una difficoltà che viene riscontrata anche sul piano software. LG ha infatti la reputazione (tutt’altro che piacevole) di essere tra i produttori di dispositivi più “lenti” nell’implementare nuovi aggiornamenti di versione Android per i propri prodotti

Nell’aprile 2018 è stato anche inaugurato un Centro di aggiornamento software globale per consentire una distribuzione degli aggiornamenti più rapida, ma i miglioramenti non sono stati così marcati. Tuttavia, nei giorni scorsi, LG Italia ha rilasciato il programma di aggiornamento di LG UX 9.0 basato su Android 10 per la maggior parte dei principali telefoni del brand asiatico lanciati negli ultimi due anni.

LG UX 9.0, ovvero l’ultima versione dell’interfaccia utente personalizzata di LG su Android, ha una modalità desktop, simile a DeX di Samsung e Easy Projection di Huawei. La funzionalità della modalità desktop richiede un cavo USB da tipo C a HDMI e sembra funzionare in modo simile a Samsung DeX.

LG Italia ha dichiarato che l’aggiornamento ad Android 10 sarà disponibile per nove telefoni. Il programma di lancio mostra che il primo dispositivo ad ottenere l’aggiornamento di Android 10 sarà l’LG V50 ThinQ, che lo riceverà già entro il mese di febbraio. Nel secondo trimestre 2020, l’aggiornamento verrà implementato per LG G8X ThinQ. Nel terzo trimestre del 2020 toccherà invece a tre telefoni: si tratta di LG G7 ThinQ, LG G8S ThinQ e LG V40 ThinQ.

Infine, LG K50S, LG K40S, LG K50 e LG Q60 (i telefoni di fascia media di LG lanciati all’inizio del 2019) riceveranno la decima versione del sistema operativo di Google nell’ultimo trimestre del 2020.

Fonte XDA