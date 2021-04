LG, imminente l’addio agli smartphone. Annuncio previsto per lunedì 5 aprile

LG ha ormai deciso di dire addio in maniera definitiva al settore degli smartphone. La voce era già circolata negli scorsi mesi, ma ora pare che il colosso di Seul sia pronto per dare il grande annuncio a tutto il mondo. Quando? Stando alle ultimissime fonti LG confermerà il suo addio agli smartphone il 5 aprile, ovvero lunedì prossimo.

La fonte che riporta la data del 5 aprile è “The Korea Times”, anche se LG, per il momento, non ha voluto commentare questa voce, limitandosi ad affermare che “ogni possibilità è aperta”.

I “rumors” online riferiscono che nella giornata del 5 aprile LG spiegherà come avverrà lo smantellamento di una divisione che conta circa 4.000 dipendenti, con l’obiettivo di concentrarsi maggiormente su altri ambiti, tra cui elettrodomestici e prodotti di consumo. Quasi certamente si tratterà di un’azione graduale, con l’azienda sudcoreana che continuerà a fornire supporto agli smartphone esistenti (anche se su questo aspetto non mancano dubbi).

LG, stando a quanto riportato sempre da fonti sudcoreane, avrebbe provato in tutti i modi a salvare la sua divisione smartphone, ma le trattative per l’acquisto non sono andate a buon fine. In caso di conferma (e ormai non sembrano esserci più dubbi), potrebbero saltare diversi telefoni “immaginati” per questo 2021, come ad esempio l’attesissimo LG Rollable, il primo smartphone con display estendibile.

Ma cosa sta spingendo principalmente LG a prendere questa decisione così drastica? Anche considerando i mercati della Corea del Sud e del Nord America, dove rimane il business principale degli smartphone LG Electronics, la quota di mercato globale si aggira intorno all’1%. Pertanto è davvero molto difficile trovare un acquirente disposto a tirare fuori somme consistenti.

Chiaramente è un peccato, poiché LG ha una quota di mercato abbastanza buona e nel corso degli anni gli utenti hanno apprezzato molto gli smartphone prodotti dal marchio asiatico. Sono diversi i dispositivi intriganti realizzati dall’azienda, l’ultimo dei quali è l’eccentrico LG Wing, con il suo display girevole. Tuttavia, il prodotto non è mai decollato, e chissà che non abbia rappresentato davvero la “pietra tombale” sulla storia di LG nel mondo degli smartphone.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena