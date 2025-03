L'espansione di Apple TV+: disponibilità anche su Amazon Prime Video in Italia e in altri paesi europei

La piattaforma di streaming Apple TV+ amplia ulteriormente la sua offerta, ora disponibile su Amazon Prime Video. Questo cambiamento consente agli abbonati di fruire a un vasto catalogo di film e serie TV attraverso un abbonamento aggiuntivo. L'integrazione, avvenuta originariamente negli Stati Uniti a ottobre, adesso arriva anche in Italia, Germania e Spagna, ampliando notevolmente la gamma di contenuti accessibili agli utenti.

Apple TV+ si unisce a Prime Video dal 12 marzo 2025

Dal 12 marzo 2025, Apple TV+ può essere attivato dagli abbonati Prime in Italia per 9,99 euro al mese. Questo abbonamento offre un accesso illimitato a un ampio assortimento di produzioni originali di Apple, rendendo così i contenuti della piattaforma più accessibili a un numero sempre crescente di utenti. Tra le serie e i film di maggior successo disponibili troviamo titoli come Scissione, attualmente alla sua seconda stagione, e Ted Lasso, rinomato per la sua comicità e vincente di diversi Emmy. Altri contenuti notabili includono Silo, See, Hijack: Sette ore in alta quota, The Morning Show, Presunto innocente, Berlino: codice rosso e molti altri, affiancati da film pluripremiati come CODA – I segni del cuore, che ha trionfato agli Oscar come miglior film.

In aggiunta alle serie e ai film, Apple TV+ ospita anche eventi sportivi, incluse partite della Major League Soccer e della Major League Baseball, ampliando ulteriormente l'offerta per gli appassionati di sport.

Un catalogo di contenuti premiati e pluripremiati

La popolarità di Apple TV+ si riflette nei numeri: fino ad oggi, i contenuti originali hanno collezionato un totale di 553 riconoscimenti e 2.557 nomination. Questo successo evidenzia la qualità e l'attrattiva delle produzioni, consolidando la posizione di Apple nel competitivo mercato dello streaming. Kelly Day, Vice President of International di Prime Video, ha sottolineato l'importanza di questo lancio, che consente agli abbonati di avere accesso a una selezione ancora più diversificata di contenuti cinematografici e televisivi.

Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple, ha confermato la volontà dell'azienda di rendere Apple TV+ un punto di riferimento nei servizi di streaming, disponibile a una platea globale. La collaborazione con Prime Video rappresenta un passo strategico in questa direzione, consentendo di offrire un'esperienza integrata ai clienti.

Un'ampia scelta su Prime Video

Amazon Prime Video non si limita a offrire solo contenuti proprietari, ma permette ai suoi abbonati di espandere l'offerta con numerosi canali aggiuntivi. Tra questi si trovano Paramount+, Infinity Selection e Discovery+, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare la propria esperienza di visione con un unico pagamento. Ciò significa che gli appassionati possono accedere a un'embarcazione variegata di contenuti cinematografici e televisivi, il tutto gestito comodamente da un'unica applicazione.

Il costo dell’abbonamento a Apple TV+ tramite Prime Video include una prova gratuita di sette giorni, consentendo agli interessati di valutare il servizio prima di impegnarsi. Anche in questo caso, la flessibilità è un punto chiave: gli utenti possono disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Novità imminenti su Apple TV+

Tra le novità in arrivo su Apple TV+, si segnalano titoli molto attesi come The Studio, una serie comedy che vede Seth Rogen nei panni di un capo di una casa cinematografica, e Side Quest, spin-off di Mythic Quest, il cui finale di stagione è previsto per il 26 marzo. La seconda stagione di Scissione si concluderà il 21 marzo, mentre ad aprile debutterà Your Friends and Neighbors, un nuovo progetto con attori del calibro di Jon Hamm e Olivia Munn.

Con tutte queste iniziative, Apple TV+ si prepara a conquistare un pubblico sempre più ampio, confermando il suo impegno nella creazione di contenuti di alta qualità e nella ricerca di nuove modalità di distribuzione.