Lenovo lancia Yoga Duet 7i e IdeaPad Duet 3i: dettagli e prezzi dei nuovi convertibili

Lenovo ha introdotto due nuovi dispositivi nella sua linea di laptop Yoga e IdeaPad. L’azienda ha infatti lanciato Yoga Duet 7i e IdeaPad Duet 3i, i primi dispositivi convertibili con tastiere Bluetooth rimovibili nelle rispettive categorie.

Yoga Duet 7i è un tablet 2 in 1 di alta qualità, con Windows 10 come sistema operativo e supporto per la connettività LTE opzionale, oltre ai CPU Intel di decima generazione. L’IdeaPad Duet 3i è invece concepito per la portabilità e presenta LTE opzionale, un “otturatore” per la privacy della webcam ed è alimentato dalle CPU Intel Pentium.

Il Lenovo Yoga Duet 7i ha un prezzo di partenza di 1.199 euro: nella confezione è presente anche la penna E-Color, con le spedizioni che cominceranno a giugno. L’IdeaPad Duet 3i parte invece da 429 euro, con disponibilità a luglio. I due prodotti arriveranno anche in Italia, ma probabilmente con qualche mese di ritardo.

Lenovo Yoga Duet 7i è dotato di display touchscreen da 13 pollici 2K (2160×1350), con supporto Dolby Vision. Come accennato il nuovo dispositivo, che ha un peso complessivo di 799 grammi, è alimentato dalle CPU Intel di decima generazione, con processore Core i7-10510U. Viene inoltre fornito con un massimo di 16 GB di RAM e fino a un SSD PCIe da 1 TB.

Il nuovo prodotto di Lenovo è inoltre dotato di una fotocamera da 5 megapixel sul retro e una fotocamera a infrarossi da 5 megapixel sul davanti. La durata della batteria è stimata fino a 12,3 ore durante la riproduzione di contenuti 1080p. Yoga Duet 7i è dotato anche di tre porte USB Type-C Gen1, due delle quali sono in grado di effettuare l’uscita video. Il device ha anche un lettore di schede SD e un jack per cuffie.

L’IdeaPad Duet 3i si caratterizza invece per la presenza di un display Full HD da 10,3 pollici (1920×1200) e un peso ancora minore (600 grammi). È alimentato da una CPU Intel Pentium N5030 e può avere fino a 8 GB di RAM DDR4 e fino a 128 GB di memoria eMMC 5. Il tablet di Lenovo assicura fino a nove ore di autonomia della batteria (con riproduzione video) e dispone di un jack per cuffie e due porte USB di tipo C.

Fonte Gadgets360