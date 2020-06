Lenovo Yoga 5G in vendita a 1.399 dollari: per ora negli USA, presto anche qui

Lenovo Yoga 5G è pronto per essere lanciato nel mercato statunitense, e molto presto anche qui da noi. Si tratta di un laptop 2-in-1 ufficializzato negli Stati Uniti, dove sarà in vendita a partire da domani, giovedì 18 giugno, anche se con il nome di Flex 5G.

Molti utenti ricorderanno di averlo già visto durante il CES di Las Vegas, tenutosi lo scorso gennaio. Il prezzo stabilito da Lenovo per questo nuovo prodotto negli USA è di 1.399 dollari. Al momento non siamo a conoscenza dei prezzi relativi ai mercati europei, anche se non sembrano esserci dubbi sulla disponibilità globale del laptop. Lenovo Yoga 5G è stato lanciato in un’unica opzione di colore Iron Grey.

Il laptop 2-in-1 dell’azienda funziona su Windows 10 Pro e ha un display IPS Full HD da 14 pollici (1080×1920 pixel) con luminosità di 300 nits e proporzioni 16: 9. Ad alimentare questo prodotto troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8cx 5G a 2,84 GHz associato a 8 GB di RAM LPDDR4X e una GPU Adreno 680. È disponibile una memoria interna UFS 3.0 fino a 512 GB. La cerniera a 360 gradi consente agli utenti di utilizzare il dispositivo come fosse un tablet.

Per quanto riguarda il comparto video, si individua facilmente una webcam HD 720p con copertura per la privacy ThinkShutter. C’è anche una camera IR aggiuntiva e un lettore di impronte digitali. Il Lenovo Yoga 5G ha due altoparlanti frontali ottimizzati con Dolby Atmos. Le opzioni di connettività includono Bluetooth v5.0, 5G, due porte USB Type-C (Gen 3.1), uno slot per scheda SIM e una combinazione cuffia / microfono.

Il convertibile è inoltre dotato di un pulsante sul lato che consente di passare facilmente dalla modalità Wi-Fi a quella aereo. Infine, Lenovo Yoga 5G ha una batteria da 60 Wh che dovrebbe riuscire a garantire fino a 24 ore di autonomia, o almeno questo è ciò che assicura l’azienda.

Fonte Gadgets360