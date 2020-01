Lenovo Yoga 5G è il nuovo laptop 2 in 1 con Snapdragon 8cx

Allo Snapdragon Tech Summit del 2018, Qualcomm ha annunciato Snapdragon 8cx, una nuova piattaforma mobile progettata per PC Always On e Always Connected. Il pronostico era che i dispositivi con il nuovo chip sarebbero arrivati sul mercato alla fine dell’anno scorso.

Previsioni azzeccate, dato che Microsoft ha presentato Surface Pro X con processore Snapdragon 8cx ad ottobre 2019. Insieme a Surface Pro X, il chip alimenta anche il Samsung Galaxy Book S e ora è confermato anche sul convertibile 2-in-1 Lenovo Yoga 5G.

Già al Computex 2019 dell’anno scorso Qualcomm e Lenovo avevano annunciato di aver stretto un partnership per realizzare “Project Limitless”, un laptop alimentato proprio dal processore Qualcomm Snapdragon 8cx. La collaborazione è stata decisamente fruttuosa, e oggi è possibile dare un primo sguardo al Lenovo Yoga 5G 2-in-1.

Il nuovo prodotto è stato presentato al CES 2020, la grande fiera della tecnologia in corso a Las Vegas. Ciò che differenzia il nuovo Yoga dagli altri dispositivi alimentati con Snapdragon 8cx è che è il primo dispositivo con questo chip ad essere abbinato con il modem Qualcomm Snapdragon X55 per la connettività 5G. Il modem Snapdragon X55 è già disponibile su numerosi dispositivi Android e supporta reti full-band a onde millimetriche e sub-6 GHz 5G.

Lenovo Yoga 5G è caratterizzato da un design elegante, con una cerniera a 360 gradi che è comparsa già su altri dispositivi Yoga dell’azienda. Il notebook presenta un display touch IPS Full HD da 14 pollici con luminosità massima di 400 nits. Per attività graficamente impegnative, Yoga 5G è dotato di una GPU Qualcomm Adreno 680, oltre ad una capacità di 8 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Il dispositivo, che è destinato principalmente a utenti professionisti, è dotato anche di una telecamera IR e di un sensore di impronte digitali. Lenovo afferma che il laptop può offrire fino a 24 ore di backup della batteria con una carica completa, rendendolo ideale per coloro che lavorano in movimento.

Yoga 5G ha inoltre due porte USB di tipo C, un jack combinato per cuffie / microfono da 3,5 mm e uno slot nano-SIM per schede SIM 5G: tuttavia, il nuovo prodotto offrirà anche il supporto eSIM. Lenovo lancerà Yoga 5G entro la primavera di quest’anno ad un prezzo iniziale di 1.499 dollari, pari a circa 1350 euro.

