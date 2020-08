Lenovo rinnova la sua serie Yoga: ufficiali 5 nuovi prodotti. Tutte le specifiche e i prezzi

Lenovo ha presentato cinque nuovi prodotti che vanno ad aggiungersi alla sua serie Yoga. Si tratta di Lenovo Yoga Slim 7i (13 pollici), Lenovo Yoga Slim 7i Pro (14 pollici), Lenovo Yoga 7i 2 in 1, Lenovo Yoga Slim 7 Pro e Lenovo Yoga 6, tutti dotati di CPU Intel di nuova generazione (presumibilmente i processori Intel Tiger Lake di 11a generazione) e processori mobili AMD Ryzen serie 4000.

Lenovo Yoga Slim 7i viene fornito con Windows 10 preinstallato e supporto per il riconoscimento facciale Windows Hello. Il prodotto presenta un display QHD da 13,3 pollici con rapporto schermo / corpo del 91%, copertura sRGB del 100% e supporto Dolby Vision. Il laptop è alimentato da “processori Intel Core di nuova generazione (in arrivo)”, come riporta l’azienda: si tratta quasi certamente della CPU Tiger Lake di Intel. La grafica sarà gestita da grafica integrata basata sull’architettura Xe di Intel. Completano il quadro una memoria LPDDR4X fino a 16 GB, storage M.2 SSD PCIe (Gen 4) da 1 TB e batteria da 50 Wh, che dovrebbe assicurare 16 ore di autonomia.

La variante Pro da 14 pollici è dotata di un display 2.8K, frequenza di aggiornamento di 90Hz e proporzioni 16:10, ed è alimentata dagli stessi processori Intel Core di nuova generazione “in arrivo”. Su questo prodotto abbiamo un massimo di 32 GB di RAM LPDDR4X. Lenovo afferma che la batteria da 61 Wh può fornire 18 ore di autonomia e supporta anche la ricarica rapida con la tecnologia Rapid Charge Boost.

Lo Yoga Slim 7 Pro di Lenovo ha un display da 14 pollici e viene fornito con le opzioni di processore mobile della serie Intel e AMD Ryzen 4000. Può essere equipaggiato con una CPU AMD Ryzen 9 4900H e fino a 16 GB di RAM DDR4, con 17 ore di autonomia garantite dalla società. Lenovo ha poi lanciato anche lo Yoga 7i, un laptop convertibile 2 in 1 disponibile in due dimensioni, 14 pollici e 15,6 pollici, entrambi dotati di display Full HD. In questo caso, la batteria da 71 Wh sembra poter garantire fino a 13 ore di autonomia sul modello da 15,6 pollici e fino a 16 ore sulla variante da 14 pollici.

Infine, il Lenovo Yoga 6 è il primo laptop convertibile dell’azienda con un design ibrido di metallo e materiali soft-touch avvolti in tessuto blu. Viene fornito con un display touchscreen full HD da 13,3 pollici con 300 nit di luminosità massima, ed è inoltre alimentato da un processore mobile AMD Ryzen 7 4700U e dalla grafica AMD Radeon. La batteria da 60 Wh dovrebbe concedere fino a 18 ore di autonomia.

Il Lenovo Yoga Slim 7i da 13 pollici parte da 999 euro ed è disponibile nelle varianti argento chiaro o grigio ferro. Il Lenovo Yoga Slim 7i Pro da 14 pollici ha un prezzo di partenza di 899 euro e sarà in vendita da novembre. Lenovo Yoga Slim 7 Pro da 14 pollici costa 799 euro e sarà in vendita entro questo mese; il Lenovo Yoga 7i da 14 pollici viene venduto a 999 euro, con il modello da 15,6 pollici che costa invece 1.099 euro (in vendita da novembre, ndr). Infine, il Lenovo Yoga 6 da 13,3 pollici ha un prezzo di 899 euro e sarà in vendita a partire da ottobre.

Fonte Gadgets360