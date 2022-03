Lenovo, che tripletta al MWC 2022! Ufficiali i nuovi tablet: tutti i dettagli

Anche le fiere tecnologiche stanno (lentamente) tornando alla normalità. In questi giorni tutti i riflettori sono puntati sul Mobile World Congress 2022, che è tornato nella sua consueta location del Fira Gran Via di Barcellona con tantissime novità presentate dai vari produttori di smartphone, tablet, PC, wearable e via dicendo.

Non poteva ovviamente mancare Lenovo, attualmente concentrata sull’espansione del suo già ampio e diversificato catalogo di laptop “tradizionali” e convertibili 2-in-1 con Windows 11 come sistema operativo. L’azienda ha appena presentato tre nuovi interessanti tablet alimentati anche da tre diversi sistemi operativi.

Lenovo IdeaPad Duet 5i

Il prodotto più interessante – che viene già visto come il miglior competitor del Surface Pro di Microsoft – è il Lenovo IdeaPad Duet 5i da 12 pollici, definito dall’azienda “elegante e super sottile”, anche se in realtà risulta essere leggermente più alto e più spesso – ma anche notevolmente più stretto e leggero – del potente Surface Pro 8 “ultraportatile” rilasciato meno di sei mesi fa.

Tuttavia, il peso iniziale di 810 grammi rende questo nuovo e produttivo tablet più pesante rispetto all’iPad Pro 12.9 (2021) di Apple e persino rispetto al Galaxy Tab S8 Ultra da 14,6 pollici di Samsung.

Sebbene molto nitido, lo schermo IPS da 2,5K (2560 x 1600 pixel) del Duet 5i sembra destinato a non avere la fluidità degli altri tre prodotti già menzionati: pare che Lenovo abbia optato per una frequenza di aggiornamento “convenzionale” a 60Hz.

Va però sottolineato che il nuovo tablet di Lenovo – che verrà venduto a partire dal prossimo mese di maggio a 749 euro – potrà contare su un processore Intel Core i7 di 12a generazione, superando così il Surface Pro 8 di 11a generazione. Naturalmente la variante entry-level non sarà così veloce: sarà infatti equipaggiata con un chip Intel Pentium 8505, piuttosto mediocre.

Chromebook IdeaPad Duet 3

Ricordate il Chromebook Duet da 10 pollici? Pare sia arrivato il momento del suo successore. Lenovo ha infatti realizzato il Chromebook IdeaPad Duet 3, caratterizzato da interessanti novità senza un grande aumento di prezzo. Il prodotto costerà infatti solo 349 euro in Europa, all’incirca una cinquantina di euro in più del suo predecessore.

A bordo troviamo uno schermo LCD da 11 pollici “quasi senza cornici” con risoluzione 2K e un processore Snapdragon 7c Gen 2: l’autonomia dovrebbe estendersi fino a 12 ore (ottima la capacità di ricarica da 45 W). Sono inoltre presenti due porte USB di tipo C e un supporto per lo stilo (con la penna vera e propria in vendita separatamente).

Lenovo Tab M10 Plus

Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione è infine il tablet più economico del trio proposto da Lenovo: il prezzo di lancio è infatti di 249 euro. Questo tablet si presenta con un design dual-tone con cornici relativamente sottili, uno schermo 2K da 10,61 pollici ad alta risoluzione e sorprendentemente con Android 12 come sistema operativo (Lenovo ha già garantito anche l’aggiornamento ad Android 13 per l’anno prossimo).

E non è tutto, perché il Tab M10 Plus dispone anche di un sistema a quattro altoparlanti mirato a fornire un’ottima esperienza di riproduzione audio, assieme ad una grande batteria da 7.700 mAh dotata di velocità di ricarica di 20 W, una potenza di elaborazione octa-core, fino a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Davvero niente male, se consideriamo il prezzo di lancio.

