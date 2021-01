Lenovo Tab P11, la migliore alternativa all’iPad Pro 11: ottime specifiche ad un prezzo basso

Come abbiamo spesso sottolineato anche noi di OutofBit, prima del 2020 sembrava davvero che il mercato globale dei tablet fosse ormai entrato in un tunnel senza uscita. Tutti i dati erano negativi, e l’impressione dominante era che il settore fosse ormai avviato verso una “morte lenta”.

Poi è arrivata la pandemia di coronavirus, che ha costretto milioni e milioni di persone in tutto il mondo ad adattarsi a soluzioni di home computing rapide, versatili e convenienti. Lo smart working, la didattica a distanza ma anche le semplici necessità di intrattenimento con amici e parenti o svago personale hanno fatto tornare di moda anche il tablet: una risalita evidente, su cui nessuno avrebbe mai puntato un euro prima di febbraio 2020.

Ma chi è ancora leader nel settore? Ovviamente Apple, anche se in questo 2020 diverse aziende specializzate nella produzione di tablet Android sono riuscite a migliorare sostanzialmente i loro numeri in termini di vendite. Non è un caso se uno dei fornitori di maggior successo (e prolifici) sta lanciano proprio in questi giorni una nuova alternativa agli iPad, “low-cost” ma allo stesso tempo dotata di caratteristiche interessanti.

A prima vista, potrebbe sembrare che il nuovissimo Lenovo Tab P11 abbia l’ambizione di provare a competere con l’iPad Pro 11 di Apple (2020), e secondo alcuni anche con il Samsung Galaxy Tab S7 di “dimensioni normali”. La “chicca” di questo nuovo tablet di Lenovo è proprio il prezzo (229,99 dollari, pari a circa 188 euro, ndr), dato che siamo di fronte ad un modello più economico dell’ultimo iPad entry-level da 10,2 pollici, mentre il prezzo di partenza è il medesimo del modesto (e minuscolo) Galaxy Tab A7 di Samsung.

Parliamoci chiaro: la variante economica dello straordinario Lenovo Tab P11 Pro presentato poco più di quattro mesi fa non può reggere il confronto con il già citato Galaxy Tab S7. Tuttavia, la presenza di un SoC Snapdragon 662 è un dettaglio notevolissimo per un tablet Android 10 che viene venduto a quel prezzo così basso.

Sebbene il Tab P11 possa essere acquistato con un massimo di 6 GB di memoria e 128 GB di storage, la configurazione entry-level dovrebbe avere solo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che è comunque buono per quella fascia di prezzo. Soprattutto se si vanno a considerare anche le altre specifiche e caratteristiche, davvero impressionanti: pensiamo ad esempio al pannello LCD IPS 2K con tecnologia Eye Care integrata, ma anche alla presenza di un’enorme batteria da 7.500 mAh che garantisce il mantenimento delle luci (ad alta risoluzione) accese fino a una durata di 15 ore tra una ricarica e l’altra. In più, a bordo di questo prodotto troviamo anche quattro altoparlanti Dolby Atmos, ed è anche questo un aspetto tutt’altro che banale.

Anche i materiali di costruzione del Lenovo Tab P11 meritano una menzione. Il tablet è infatti realizzato in alluminio di alta qualità: la grande batteria e il processore particolarmente potente riescono a trovare posto in un corpo elegante che misura 7,5 mm di spessore. Le cornici dello schermo non sono chissà quanto più larghe rispetto a quelle che abbiamo avuto modo di vedere sul Galaxy Tab S7: ecco perchè, tutto sommato, possiamo dire che il nuovo tablet di Lenovo è apprezzabile sia dal punto di vista prestazionale che in termini di design, specialmente perchè ad un prezzo così conveniente è davvero difficile trovare di meglio. Chiaramente attendiamo di capire quale sarà il prezzo per il mercato italiano, ma non dovrebbe discostarsi molto da questo.

Infine, il Lenovo Tab P11 può essere abbinato a una penna di precisione di seconda generazione, un pacchetto di tastiere ultrasottili e un paio di altri pratici accessori di prima parte che riescono ad aumentare la produttività e la versatilità. Per ogni singolo componente aggiuntivo bisognerà spendere qualcosina in più, ma dato il prezzo basso del tablet il piccolo esborso ulteriore non dovrebbe gravare sul bilancio.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena