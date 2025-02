Lenovo rende disponibili due nuovi tablet Android: Yoga Tab Plus e Idea Tab Pro

Il mercato dei tablet Android riceve nuove proposte con il lancio dei modelli Lenovo Yoga Tab Plus e Idea Tab Pro. Questi dispositivi rappresentano il passo successivo dell’azienda, che ha già ottenuto ottimi risultati nel settore smartphone grazie al marchio Motorola. Con le novità presentate, Lenovo mira a entrare con forza in un segmento sempre in crescita. I tablet, già anticipati durante il CES 2025, sono ora acquistabili e offrono caratteristiche mirate sia per utenti esperti sia per chi cerca un prodotto per utilizzo quotidiano.

Lenovo Yoga Tab Plus: design e prestazioni elevate

Il Lenovo Yoga Tab Plus si distingue per essere un dispositivo di fascia alta. Equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, questo tablet è progettato per offrire prestazioni elevate in ogni ambito di utilizzo, dai giochi alle applicazioni più leggere. La memoria RAM di 16 GB e lo storage di 256 GB garantiscono fluidità e spazio sufficiente per archiviare dati e applicazioni.

Il display del Yoga Tab Plus è un IPS LCD da 12,7 pollici con una risoluzione di 2.944 x 1.840 pixel, offrendo immagini brillanti e nitide. La luminosità massima arriva a 900 nits, permettendo un'ottima visione anche in ambienti luminosi. La batteria, con una capacità di 10.200 mAh, supporta una ricarica rapida da 45 W, aspetto rilevante per un utilizzo quotidiano e intensivo.

Per quanto riguarda la fotografia, il tablet offre una fotocamera frontale da 13 Megapixel e una posteriore con lo stesso numero di megapixel, affiancata da un sensore da 2 Megapixel per scatti macro. Inoltre, il sistema audio di qualità Harman Kardon, con 4 woofer e 2 tweeter, arricchisce l’esperienza multimediale, rendendo questo dispositivo adatto non solo per la produttività, ma anche per l'intrattenimento.

Il dispositivo funziona con Android 14 e garantirà aggiornamenti fino alla versione 17. Le funzionalità di intelligenza artificiale sono un altro punto di forza, incluso un assistente virtuale e strumenti per migliorare l’usabilità. L'unica configurazione disponibile ha un prezzo di lancio di 799 euro, con tastiera e penna inclusi.

Lenovo Idea Tab Pro: accesso e versatilità

Il Lenovo Idea Tab Pro si propone come una scelta più economica ma comunque performante. Con un prezzo di partenza di 399 euro, questo tablet è dotato del SoC MediaTek Dimensity 8300, una soluzione che ha dimostrato efficacia in vari modelli di smartphone di fascia media. Gli utenti possono optare tra versioni con 8 GB di RAM e opzioni di storage che variano tra 128 e 256 GB.

Il display IPS LCD da 12,7 pollici offre una risoluzione di 3K, assicurando una buona qualità visiva per la fruizione di contenuti multimediali. Anche in questo caso, troviamo una batteria da 10.200 mAh con supporto per la ricarica rapida, comodità molto apprezzata.

Per quanto riguarda la fotocamera, il tablet presenta una fotocamera frontale da 8 Megapixel e una posteriore da 13 Megapixel. Come per il modello superiore, il supporto di connettività è limitato al Wi-Fi 6E, senza opzione 5G.

Il sistema operativo è aggiornato ad Android 14, con la promessa di ricevimenti d’aggiornamento fino alla versione 16. L’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale offre funzionalità apprezzabili, come Gemini, per un'interazione più moderna.

Il Lenovo Idea Tab Pro disponibile si presenta con diverse configurazioni di prezzo:

399 euro per la versione 8/128 GB con penna inclusa

per la versione con penna inclusa 449 euro per la versione 8/256 GB con penna inclusa

per la versione con penna inclusa 489 euro per la versione 8/128 GB con penna e tastiera incluse

per la versione con penna e tastiera incluse 539 euro per la versione 8/256 GB con penna e tastiera incluse

Questi dispositivi, entrambi venduti nello store Lenovo e su Amazon, rappresentano scelte valide per chi cerca un tablet Android versatile e potente in diversi ambiti d'uso.