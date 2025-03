Lenovo presenta il Yoga Solar PC: un laptop innovativo per lavorare all’aperto senza cavi

Lenovo ha svelato un concept di laptop molto interessante durante il Mobile World Congress, che invita gli utenti a lavorare all'aperto e a ridurre la loro dipendenza dai cavi di alimentazione. Il Yoga Solar PC è un dispositivo prototipo dotato di un pannello solare integrato nel coperchio, in grado di raccogliere luce da qualsiasi fonte per ricaricare la batteria. Tuttavia, come avviene per la maggior parte dei dispositivi alimentati a energia solare, le migliori prestazioni si ottengono quando ci si trova all'aperto in una giornata di sole.

Prototipi e futures in arrivo

Al momento, Lenovo non ha comunicato alcun piano per la produzione di massa del Yoga Solar PC. Tuttavia, la sua linea ThinkBook Plus Gen 6, caratterizzata da un display OLED espandibile e arrotolabile, ha debuttato come concetto al Mobile World Congress del 2023 e sarà disponibile sul mercato a partire da giugno 2025, con un prezzo di partenza di 3.499 dollari.

Design e tecnologia del pannello solare

Il pannello solare del Yoga Solar PC è composto da 84 celle solari, progettate con un sistema di Back Contact. Tutti i supporti e i contatti elettrici, che si occupano di raccogliere e trasferire l'energia generata, sono posizionati dietro le celle solari. Questa disposizione consente di catturare una maggiore quantità di luce, con un tasso di conversione superiore al 24% per l’energia solare convertita in elettricità utilizzabile.

Nonostante questa efficienza sia superiore a quella della maggior parte dei pannelli solari in silicio attualmente utilizzati nei dispositivi elettronici di consumo, è comunque inferiore ai pannelli che utilizzano uno strato di film di perovskite, i quali possono raggiungere un’efficienza del 43%. Lenovo sottolinea che, anche con un’efficienza del 24%, il pannello del Yoga Solar PC è in grado di assorbire e convertire sufficiente energia solare da un'esposizione diretta alla luce per durare fino a un'ora di riproduzione video, dopo solo 20 minuti di esposizione. L'azienda sta anche effettuando valutazioni su quanto potere riesca a produrre in condizioni di luce più bassa.

Caratteristiche tecniche e software innovativo

Il Yoga Solar PC è equipaggiato con un processore Intel Lunar Lake, 32GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. Con uno spessore di 15 millimetri e un peso di circa 2,29 libbre, il laptop presenta un display OLED da 14 pollici. Per garantire che gli utenti possano sfruttare al meglio la luce disponibile, sia all'aperto che al chiuso, il laptop sarà dotato del software Lenovo Dynamic Solar Tracking, che fornisce informazioni su corrente e tensione prodotte dal pannello solare.

Un kit solare per l'energia portatile

Per i possessori di laptop Yoga che vogliono ridurre l'ansia da batteria mentre sono all'aperto, Lenovo ha presentato anche un concetto di kit di alimentazione solare. Questo sistema autonomo si apre come un libro, rivelando due pannelli solari affiancati che possono essere facilmente attaccati a uno zaino o posizionati in piedi grazie a un supporto pieghevole. Può ricaricare un dispositivo tramite un cavo USB-C oppure utilizzare i raggi del sole per caricare una power bank inclusa, che può poi alimentare altri dispositivi. Tuttavia, Lenovo non ha ancora comunicato se questo dispositivo entrerà mai in produzione.

Lenovo ha concepito questo progetto con l'intento di "colmare il divario tra funzionalità e consapevolezza ambientale", fornendo agli utenti un facile accesso a fonti di energia alternative. Librandosi sulle condizioni meteorologiche, sarebbe possibile caricare completamente il Yoga Solar PC utilizzando il suo pannello solare relativamente compatto, una soluzione che potrebbe rivelarsi preziosa quando una presa di corrente non è facilmente raggiungibile.