Lenovo presenta il ThinkBook Flip: un laptop innovativo con display flessibile

Un nuovo entusiasmante prodotto è stato svelato da Lenovo durante il Mobile World Congress: il ThinkBook “codenamed Flip”. Questo laptop, pensato per il business e la produttività, si distingue per il suo display flessibile che consente di utilizzarlo in diverse modalità, da quella classica a quella tablet, fino a una configurazione con uno schermo verticale di notevoli dimensioni.

Design e versatilità del display

Il ThinkBook Flip si presenta con un display OLED da 13,1 pollici, lo stesso montato nel modello ThinkBook Plus Gen 6, previsto per uscire a giugno. La novità sta nella possibilità di ripiegare il display dietro la parte principale dello schermo, un aspetto che elimina la necessità di motori e consente di ottimizzare lo spazio, offrendo così 0,4 pollici di superficie dello schermo in più rispetto al modello Gen 6. Quando il laptop è piegato, può essere utilizzato come un classico modello a conchiglia, sebbene con quasi la metà dello schermo rivolto all’indietro.

Questa configurazione permette di usarlo per mostrare contenuti ad altre persone, senza necessità di un monitor esterno o di un proiettore. Tuttavia, il vero punto forte diventa evidente quando si apre lo schermo per rivelare la generosa dimensione di 18,1 pollici, con risoluzione di 2000 x 2664. Questo consente una visione comoda di documenti lunghi e siti web, portando al contempo la webcam a un livello ergonomico, evitando sforzi al collo.

Funzioni uniche del Trackpad

Un altro elemento distintivo del ThinkBook Flip è il suo Smart ForcePad. Questo trackpad innovativo include tre strati di scorciatoie touch illuminate a LED, permettendo di accedere a funzioni come numeri, strumenti di cattura dello schermo, o anche tasti di disattivazione per il microfono. Samuel Shang, principale ricercatore di Lenovo, ha accennato a un sogno di sostituire il touchpad con uno schermo smartphone, ma i costi sono ancora troppo elevati. Le icone illuminate rappresentano quindi un compromesso valido e funzionale.

Componentistica e prestazioni promettenti

Anche se il Flip è attualmente in fase di prototipo, Lenovo ha già steso un elenco delle specifiche tecniche che potrebbero trovare spazio all'interno di questo laptop futuristico. Sarà dotato di un processore Intel Ultra 7, 32GB di RAM LPDDR5X, storage su SSD PCIe e porte Thunderbolt 4, oltre a un lettore di impronte digitali. Tutti questi elementi denotano l'intenzione dell'azienda di portare un prodotto innovativo e performante sul mercato.

Durante una breve dimostrazione prima del MWC, ho potuto vedere un prototipo del Flip, il quale appariva ancora fragile e non del tutto rifinito. Tuttavia, altri esemplari del Flip presentati a Barcellona durante l'evento sembravano in una fase più avanzata di sviluppo, denotando progressi rispetto ai primi modelli.

Futuro del ThinkBook Flip

C'è sempre la possibilità che questo concetto non arrivi mai alla fase di produzione, ma l'integrazione di componenti già esistenti nel ThinkBook Plus Gen 6 aumenta le probabilità di una commercializzazione. Se il Flip potrà essere realizzato a un prezzo inferiore rispetto alla sua controparte rollabile, potrebbe emergere come un'alternativa interessante nel mercato. La comunità tech attende con curiosità ulteriori sviluppi in questo settore, augurandosi di vedere più laptop innovativi come questo.