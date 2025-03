Lenovo presenta il ThinkBook Flip AI PC: un innovativo alleato per il lavoro ibrido

Il mondo della tecnologia continua a evolversi, e Lenovo non perde occasione di dimostrare il proprio impegno nel settore dei dispositivi per professionisti. Con il lancio del ThinkBook Flip AI PC, l'azienda punta sulla versatilità e sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nei dispositivi che utilizzano i professionisti ogni giorno. Questo modello rappresenta un passo avanti significativo verso un'era in cui l'AI gioca un ruolo centrale nella produttività aziendale.

Un display pieghevole per massimizzare le funzionalità

Il ThinkBook Flip AI PC è dotato di un impressionante display OLED da 18,1 pollici, progettato per essere piegato verso l'esterno. Questa caratteristica permette di convertire facilmente il dispositivo da un laptop compatto da 13 pollici a uno spazio di lavoro espanso verticalmente. Questo design innovativo offre agli utenti la possibilità di ottimizzare l'area di lavoro, rendendo la gestione delle attività quotidiane più fluida e meno ingombrante. Il passaggio tra le varie modalità di utilizzo non è solo pratico, ma anche intuitivo, rendendo il dispositivo adatto a chi lavora in movimenti rapidi nel panorama professionale moderno.

Potenza e prestazioni da leader di settore

Sotto il cofano, il ThinkBook Flip AI PC è alimentato da un processore Intel Core Ultra 7, affiancato da 32GB di memoria LPDDR5X. Questa configurazione garantisce prestazioni elevate, ideali per gestire anche le applicazioni più impegnative senza rallentamenti. Il trackpad, arricchito da una dashboard illuminata, non è solo un elemento di design, ma fornisce accesso rapido a funzioni sempre più richieste nel quotidiano lavorativo. Questo mix di potenza e usabilità promuove un'esperienza che si avvicina molto a quella dei migliori laptop sul mercato.

Novità nella linea ThinkPad: un occhio all’AI

Ma il ThinkBook Flip AI PC non è l'unica novità di Lenovo. In attesa di portare il Flip sul mercato, l'azienda ha presentato anche altri modelli della linea ThinkPad, tra cui il ThinkPad X13 Gen 6 e il ThinkPad T14s 2-in-1. Quest'ultimo presenta un design a doppia cerniera che consente di passare facilmente tra le modalità laptop, tenda, supporto e tablet. Con un peso di soli 0,933 Kg e una fotocamera da 5MP + IR incorporata, questo dispositivo è perfetto per partecipare a riunioni virtuali senza compromettere la qualità.

In aggiunta, il ThinkBook 16p Gen 6, dotato di processori Intel Core Ultra HX-SKU, continua la tradizione di Lenovo di integrare l'intelligenza artificiale nei propri dispositivi. Eric Yu, SVP di SMB e Commercial Product Center del Lenovo Intelligent Devices Group, ha dichiarato che "le nostre ultime innovazioni sfruttano l'intelligenza artificiale per migliorare la produttività, semplificare la gestione dell'IT e fornire esperienze di lavoro ibride più sicure e senza interruzioni." La direzione intrapresa dall'azienda è chiara, con un forte focus sull'ottimizzazione dell'esperienza lavorativa attraverso soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

Mentre Lenovo continua a spingere i confini della tecnologia, l'attenzione resta sulla creazione di dispositivi che rispondano alle vere esigenze degli utenti in un'era sempre più digitale e interconnessa.