Lenovo Legion Phone Duel, presentato il nuovo gaming phone: Snapdragon 865+ e doppia batteria

Lenovo Legion Phone Duel, uno dei gaming phone più attesi di questo 2020, è stato finalmente presentato dall’azienda con sede a Quarry Bay. L’obiettivo di Lenovo è quello di competere a testa alta con top di gamma del settore come l’Asus ROG Phone 3 (appena presentato dall’azienda taiwanese, ndr) e il Nubia Red Magic 5S. Stando alle specifiche tecniche del Legion Phone Duel, sembra che la società sia pienamente riuscita nell’intento, per la gioia di tutti gli appassionati di gaming.

Il Lenovo Legion Phone Duel funziona con Android 10, con personalizzazione ZUI 12 e sistema operativo Legion. La skin di proprietà dell’azienda offre una serie di personalizzazioni a livello di software, tra cui un’interessante opzione dell’interfaccia utente che consente all’utente di giocare facilmente e di interagire con altri giocatori in modalità orizzontale. Inoltre, ci sono sei temi di layout personalizzati, ognuno con diversi elementi di interfaccia, colori e icone. Lo smartphone ha anche una modalità home che consente di trasmettere i propri contenuti o giocare al proprio gioco preferito su un monitor o HDTV collegato.

Lenovo Legion Phone Duel si presenta con un pannello AMOLED Full HD + da 6,65 pollici (2.340×1.080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 144Hz e frequenza di campionamento touch di 240Hz. Il nuovo gaming phone della società è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865+, che garantisce un elevatissimo livello prestazionale. Il chip è abbinato ad una RAM LPDDR5 fino a 16 GB e due opzioni di archiviazione UFS 3.1 (256 e 512 GB).

Lenovo Legion Phone Duel viene inoltre fornito con una doppia fotocamera posteriore, con un sensore primario da 64 megapixel con un obiettivo f / 1.89 e un sensore secondario da 16 megapixel con obiettivo ultra grandangolare da 120 gradi e apertura f / 2.2 . Sul davanti troviamo una fotocamera anteriore da 20 megapixel che ha un obiettivo f / 2.2 ed è disponibile sul modulo pop-up laterale, consentendo in questo modo di registrare video o scattare selfie mentre si gioca in modalità orizzontale. Inoltre, il telefono Lenovo ha funzionalità di trasmissione mobile che consentono di trasmettere in streaming le proprie partite su Twitch o YouTube. Il gaming phone è inoltre equipaggiato con quattro microfoni dotati di cancellazione del rumore per offrire un’esperienza audio di grande livello durante la registrazione di video e partite in live streaming.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, è confermato il supporto 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, NFC e due porte USB di tipo C. Presente anche un sensore di impronte digitali in-display.

Il Lenovo Legion Phone Duel è infine dotato di due batterie da 2.500 mAh che offrono congiuntamente una capacità di 5.000 mAh. Esiste anche un supporto per la carica turbo fino a 90 W che riesce a caricare il prodotto fino al 50% in soli 10 minuti. Per dissipare il calore, il Lenovo Legion Phone Duel ha un doppio raffreddamento a liquido con tubi di rame, anche se il sistema a doppia batteria, a detta degli esperti, contribuisce a ridurre la generazione di calore.

I prezzi del telefono di Lenovo vanno dai 3499 yuan (431 euro) della variante 8 + 128 GB ai 5999 yuan (739 euro) della versione da 16 + 512 GB. Servono 899 yuan (480 euro) per assicurarsi la versione da 12 + 128 GB, mentre per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di storage bisogna spendere 4199 yuan (517 euro).

