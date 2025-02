Lenovo Legion Go S: Un'analisi critica del gaming portatile con Windows

Il Lenovo Legion Go S, alimentato da Windows, ha suscitato notevole interesse tra i videogiocatori, ma la realtà della sua proposta è ben diversa dalle aspettative. Con il nuovo dispositivo, Lenovo si presenta sul mercato dei gaming handheld, cercando di competere in un settore che ha già testimoniato il successo di prodotti come il Steam Deck. Questa analisi si concentra sulle sue prestazioni, il design e i punti deboli che potrebbero influenzare la scelta degli utenti.

Un design accattivante, ma pesante

Il design del Lenovo Legion Go S è sicuramente uno dei suoi punti di forza. La forma ergonomica e il colore bianco attraggono l'attenzione, e i pulsanti sono ben posizionati. I joypad alti e le finiture con texture micro rendono l'impugnatura confortevole. Lo schermo LCD da 8 pollici, con risoluzione 1920 x 1200 e un'ottima gamma di colori, è un altro aspetto positivo, grazie a un refresh rate variabile che migliora l'esperienza di gioco. I sistemi audio frontali si comportano bene, risultando potenti e chiari, anche se l’utilizzo di cuffie rimane la scelta preferenziale per la maggior parte degli utenti.

Tuttavia, nonostante questi vantaggi, il peso del dispositivo è un problema notevole. Con un peso di 1.62 libbre, il Legion Go S risulta più pesante del Steam Deck ma con una distribuzione del peso meno ottimale. Questo rende difficile il gioco per periodi prolungati senza affaticamento, un elemento critico per i gaming handheld. La mancanza di una configurazione di controller rimovibili, presente nel modello precedente, impedisce agli utenti di posizionare il dispositivo su una superficie mentre tengono i controller.

Problemi di hardware e scelte discutibili

Le decisioni hardware di Lenovo suscitano interrogativi. Ad esempio, la posizione del lettore di schede microSD, collocato sul fondo, rende complicata la sostituzione della scheda quando il dispositivo è posizionato in docking. Le porte USB-C, collocate troppo vicine l'una all'altra, limitano ulteriormente la funzionalità, rendendo difficile il collegamento simultaneo di diversi accessori. Inoltre, la presenza di pulsanti personalizzati che possono essere facilmente attivati accidentalmente complica ulteriormente l’uso del dispositivo.

L’aspetto del touchpad, ridotto a una dimensione microscopica, si rivela un altro tallone d'Achille. Utilizzarlo per spostare il cursore è frustrante, e nei giochi che richiedono precisione, diventa quasi impossibile. Infine, il motore haptico, attivo solo da un lato e rumoroso, non offre una buona esperienza utente, mettendo in evidenza la scarsa qualità dei componenti.

Prestazioni e compatibilità software

Pur essendo appassionato di Windows, l'integrazione di questo sistema operativo nel Legion Go S non risulta ottimale. La navigazione tramite gli analogici non è immediata e la tastiera virtuale non appare automaticamente quando necessaria, rendendo frustrante il semplice utilizzo di applicazioni. Mentre le prestazioni del nuovo processore AMD Ryzen Z2 Go offrono risultati decenti in giochi meno esigenti, il numero ridotto di core limita le prestazioni nei titoli più pesanti, come dimostrato con giochi AAA come Horizon Forbidden West, dove si riscontrano limitazioni.

Anche l’emulazione di console più vecchie riesce a funzionare, ma non senza compromessi di qualità che non giustificano necessariamente l’acquisto del dispositivo rispetto a opzioni più competitive. Sebbene ci siano possibilità di personalizzazione attraverso strumenti integrati, le difficoltà di utilizzo di Windows su un handheld possono risultare frustranti, sollevando dubbi sull’effettiva praticità del prodotto.

Prezzo e prospettive future

Il prezzo di listino di 729 dollari del Lenovo Legion Go S solleva preoccupazioni. Esistono già alternative più performanti e significativamente più economiche sul mercato, come il Lenovo Legion Go originale o l'ASUS ROG Ally, con processori più potenti e funzionalità migliori. L’arrivo imminente di dispositivi come il Legion Go 2 e il concorrente Steam OS, preannunciato a un costo potenzialmente inferiore, potrebbe ulteriormente compromettere le vendite del Legion Go S, mettendolo in una posizione difficile da giustificare per i consumatori.

Con la pluralità di opzioni disponibili e l'emergente tecnologia, la decisione di acquistare il Lenovo Legion Go S appare poco vantaggiosa, lasciando molti dubbi sulla sua reale utilità nel panorama dei gaming handheld. La comunità di appassionati di giochi potrà approfondire ulteriormente questo dispositivo, ma le iniziali critiche potrebbero già posizionarlo come una scelta da evitare.