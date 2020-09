Lenovo annuncia due laptop e un notebook gaming: ecco Yoga Slim 9i, Yoga 9i e Legion Slim 7i

Lenovo non si ferma e annuncia nuovi prodotti. L’azienda ha infatti ufficializzato due nuovi laptop e un notebook gaming: si tratta di Yoga Slim 9i, Yoga 9i e Legion Slim 7i, tutti alimentati con processori Intel Core di nuova generazione (presumibilmente di undicesima, ndr) o processori Intel Core di decima generazione. I tre prodotti verranno lanciati sul mercato in più configurazioni e opzioni di colore.

Lenovo Yoga Slim 9i funziona con Windows 10 come sistema operativo ed è dotato di un display da 14 pollici IPS con risoluzione fino a 4K, certificazione VESA DisplayHDR 400 e copertura fino al 90% dello spazio colore DCI-P3. Il laptop è alimentato con processori Intel Core di nuova generazione che saranno presto disponibili (molto probabilmente le CPU Tiger Lake di Intel, ndr). Assieme al processore, troviamo anche 16 GB di RAM LDDR4X e fino a 2 TB di archiviazione SSD PCIe M.2.

Lo Yoga Slim 9i è dotato di una batteria da 63,5 Wh che consente (a detta dell’azienda, ndr) una durata di 17 ore con riproduzione video locale sulla variante full-HD e fino a 10,5 ore sulla variante 4K. In termini di connettività, il laptop è dotato di Wi-Fi 6, Bluetooth v5.0, tre porte USB Type-C Thunderbolt e un jack audio.

Il Lenovo Yoga 9i arriva in due varianti: quella da 14 pollici è dotata di CPU Intel Core di nuova generazione e grafica integrata, la variante da 15,6 pollici è alimentata da CPU Intel Core i9 serie H fino alla decima generazione e da una GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. L’audio è gestito dalla soundbar rotante che supporta Dolby Atmos con quattro altoparlanti, due woofer e due tweeter. Lenovo afferma che la batteria del modello da 14 pollici può durare fino a 18 ore mentre la batteria del modello da 15 pollici garantisce 14 ore di utilizzo.

Con Windows 10 Pro preinstallato e opzioni per display da 15,6 pollici 4K 60Hz / full-HD 144Hz / full-HD 60Hz, il Legion Slim 7i è il laptop da gioco da 15 pollici “più leggero al mondo”, sempre secondo Lenovo. È alimentato da una CPU Intel Core i9-10980HK di decima generazione e Nvidia GeForce RTX 2060 con GPU di design Max-Q, con 32 GB di RAM DDR4 e fino a 2 TB di archiviazione SSD M.2 NVMe PCIe. La batteria da 71 Wh supporta la tecnologia di ricarica rapida.

Il prezzo del Lenovo Yoga Slim 9i parte da 1.899 euro e sarà disponibile nella colorazione Shadow Black a partire dal mese di novembre di quest’anno. Il Lenovo Yoga 9i ha un prezzo di partenza di 1.799 euro per il modello da 14 pollici e di 1.999 euro per il modello da 15 pollici: saranno in vendita a partire da ottobre, esattamente come il Lenovo Legion Slim 7i con display da 15 pollici, che costerà invece 1.299 euro.

Fonte Gadgets360