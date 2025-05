Lenovo lancia ThinkShield Solutions: nuovi strumenti di sicurezza informatica per piccoli e medi imprenditori

Con l’aumento esponenziale delle minacce informatiche, la sicurezza digitale è diventata una priorità cruciale per aziende e istituzioni. In questo contesto, Lenovo ha presentato ThinkShield Solutions, una nuova gamma di strumenti volti a proteggere le piccole e medie imprese, le scuole e le organizzazioni con risorse limitate in termini di sicurezza IT. Con alle spalle partner industriali di rilievo, Lenovo intende offrire soluzioni pratiche e accessibili per la gestione delle minacce informatiche.

Cosa sono le ThinkShield Solutions?

Le ThinkShield Solutions comprendono una serie di strumenti progettati per migliorare la sicurezza digitale, rispondendo a minacce sempre più sofisticate. Tra le soluzioni principali troviamo il ThinkShield Extended Detection & Response , sviluppato in collaborazione con SentinelOne. Questo strumento si avvale dell’intelligenza artificiale per rilevare e rispondere a potenziali minacce in tempo reale, monitorando vari ambienti come email, reti e servizi cloud. Grazie alla sua capacità di automatizzare gran parte dei processi di gestione delle minacce, XDR riduce significativamente il tempo di risposta e il rischio di violazioni della sicurezza.

A complemento di questa offerta c’è il ThinkShield Data Defense Select, realizzato con Cigent. Questa soluzione protegge i dati durante tutto il loro ciclo di vita, integrando la sicurezza direttamente nei dispositivi di archiviazione. Grazie a funzionalità supplementari come la crittografia e l’autenticazione multi-fattore, Data Defense Select garantisce che i file sensibili siano al sicuro, anche quando vengono trasferiti al di fuori del dispositivo.

Infine, il ThinkShield Hardware Defense, sviluppato in collaborazione con Sepio, offre a team IT maggiore visibilità e controllo sugli asset hardware. Questa soluzione consente di creare un inventario affidabile dei dispositivi connessi e di individuare rapidamente problematiche di vulnerabilità, affinché i team di sicurezza possano intervenire tempestivamente senza essere sopraffatti.

Un punto di riferimento per le piccole e medie imprese

Con questo nuovo pacchetto di soluzioni, Lenovo si propone di colmare un gap significativo nel campo della sicurezza informatica. La maggior parte delle piccole e medie imprese non dispone di budget adeguati o di team dedicati alla cybersecurity, e queste nuove offerte rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare le proprie misure di sicurezza senza compromettere le risorse finanziarie.

In particolare, le piccole e medie imprese sono spesso obiettivo prediletto dei cybercriminali, poiché le loro misure di protezione sono generalmente inferiori rispetto a quelle delle grandi aziende. Le statistiche parlano chiaro: la maggior parte degli attacchi informatici colpisce proprio le PMI, con un costo medio di circa 255.000 euro per ogni incidente.

Anche il settore scolastico non è esente da rischi. Infatti, le scuole conservano enormi quantità di dati degli studenti, rendendole vulnerabili a potenziali attacchi. Tra il 2018 e la metà di settembre 2023, gli attacchi ransomware hanno esposto oltre 6,7 milioni di record nelle istituzioni educative, provocando danni stimati in circa 53 miliardi di euro a livello globale.

Purtroppo, molte di queste istituzioni non sono adeguatamente preparate a riprendersi da simili attacchi. Spesso mancano di formazione specifica, protocolli di sicurezza e piani di gestione del rischio. Ed è proprio questo il problema che Lenovo cerca di affrontare con ThinkShield Solutions.