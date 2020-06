Lenovo Chromebook 3 da 11 pollici, ufficiale il nuovo laptop “low-cost” con Chrome OS

In genere le aziende principali propagandano molto i loro Chromebook, proponendoli anche a prezzi piuttosto alti. Lenovo invece ha una politica un pò diversa, dato che cerca sempre di soddisfare la clientela con modelli più a buon mercato ma comunque molto funzionali.

Un esempio è il Lenovo Chromebook Duet, che è stato molto apprezzato nelle recensioni. La società ha recentemente aggiornato il suo Chromebook 3 da 14 pollici e ora sta rilasciando anche un modello da 11 pollici. Il modello più piccolo è interessato da alcuni miglioramenti che vale la pena approfondire.

Il Lenovo Chromebook 3 è un laptop da 11,6 pollici, con un display caratterizzato da una luminosità massima di 250 nits, sebbene abbia solo una risoluzione di 1366 × 768. Il modello da 11 pollici ha anche più spazio di archiviazione con 64 GB a bordo. Di solito i dispositivi Chrome OS in questa fascia di prezzo hanno 32 GB, pertanto vedere il doppio dello spazio di archiviazione nel laptop di Lenovo non può che stuzzicare la clientela. Il prodotto ha anche 4 GB di RAM.

In termini di porte, il modello Lenovo Chromebook 3 da 11 pollici ha 2 porte USB-C (3.1) e 2 porte USB-A (3.1). A bordo del laptop troviamo anche un jack per cuffie / microfono da 3,5 mm e uno slot per schede microSD. Il processore è un Intel Gemini Lake-R N4020 Celeron. Il laptop supporta le app Android, ovviamente, ma anche le app Linux tramite “Crostini”.

Come accennato in precedenza, siamo di fronte ad un dispositivo Chrome OS molto conveniente, pertanto non aspettiamoci nessuna delle funzionalità 2 in 1 o ibride che stanno diventando molto comuni con i Chromebook. Tuttavia, il prezzo proposto da Lenovo per il suo Chromebook 3 da 11 pollici è davvero invitante: la società vende questo laptop a 229 dollari, circa 202 euro.

Il prodotto è attualmente disponibile. Se si è alla ricerca di un dispositivo Chrome OS piccolo e semplice per la navigazione e l’informatica “di base”, l’ultimo laptop di Lenovo è da considerare un ottimo affare.

Fonte XDA