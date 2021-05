Lenovo cala il tris: ufficiali tre nuovi tablet, dettagli e prezzi

Quando si va alla ricerca di un tablet affidabile e prestante, i marchi maggiormente tenuti in considerazione sono senza dubbio Apple e Samsung. Tuttavia non si può dimenticare che il mercato è pieno di ottime alternative, specialmente se il budget a disposizione non permette di affrontare spese elevate.

Una delle aziende che riesce sempre a produrre tablet di qualità è certamente Lenovo, che sa tenere il passo con la concorrenza anche grazie al prezzo contenuto dei suoi prodotti.

Proprio nelle scorse ore, come rivelato da GSMArena, Lenovo ha annunciato un nuovo trio di tablet ad un prezzo decisamente accattivante. Il nuovo Lenovo Pad Pro 2021 è il primo tablet al mondo ad essere dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 870. Oltre al potente processore, il tablet di fascia alta della famosa azienda dispone di un impressionante display OLED da 11,5 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il Pad Pro 2021 dispone inoltre del supporto Dolby Vision e HDR10, oltre a quattro altoparlanti JBL con supporto Dolby Atmos. La batteria da 8.600 mAh promette di offrire fino a 15 ore di riproduzione video o fino a 8 ore di navigazione in Internet. Altro dettaglio molto importante è il supporto Quick Charge 3.0, per un massimo di 20 W di potenza.

Tra gli altri punti salienti del Lenovo Pad Pro 2021 vanno menzionati i 6 GB di RAM, la memoria espandibile da 128 GB, la configurazione a doppia fotocamera (con la principale da 13 MP e la secondaria da 5 MP, ndr), una fotocamera frontale da 8 megapixel e un sensore di impronte digitali montato sul lato posteriore. Il prezzo, come accennato, è davvero eccezionale: solo 2.499 Yuan (circa 319 euro) per assicurarsi questo prodotto, ma va preordinato prima del 31 maggio.

La prossima migliore alternativa al Pad Pro 2021 è il Lenovo Pad Plus 11, un altro impressionante tablet Android appena lanciato ufficialmente in Cina. Questo dispositivo risulta invece alimentato con un chipset Qualcomm Snapdragon 750G, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile.

Il Pad Plus 11 sfoggia un ampio display LCD da 11 pollici con risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Inoltre, il tablet è equipaggiato con una batteria da 7.700 mAh con supporto Quick Charge 3.0, che dovrebbe riuscire a garantire fino a 12 ore di riproduzione video e anche fino a 12 ore di navigazione in Internet.

Lenovo Pad Plus 11 dispone inoltre di una fotocamera principale da 13 megapixel e un sensore secondario da 8 megapixel. Anche qui il prezzo è davvero conveniente: il tablet viene infatti venduto in Cina a 1.599 Yuan, circa 204 euro al cambio attuale.

Ultimo ma non meno importante, ecco il Lenovo Pad 11, il tablet più economico tra i tre nuovi device presentati ieri da Lenovo. Questo dispositivo si presenta con una configurazione hardware che somiglia molto a quella del Pad Plus 11, anche se con una differenza tutt’altro che banale: al posto del chipset Snapdragon 750G, che alimenta il Pad Plus 11, a bordo del Lenovo Pad 11 troviamo invece un processore Qualcomm Snapdragon 662. Ma non è tutto, perchè invece dei 6 GB di RAM e dei 128 GB di memoria interna del “collega”, questo tablet viene fornito con solo 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Poiché le sue specifiche sono leggermente inferiori a quelle del Pad Plus 11, anche il prezzo è ovviamente più basso. Il Lenovo Pad 11 sarà infatti disponibile per l’acquisto in Cina al prezzo di 1.099 Yuan (circa 140 euro). Ma questi nuovi tablet di Lenovo arriveranno anche in Italia? Al momento non abbiamo notizie in tal senso, anche se il lancio internazionale sembra scontato.

Fonte Phone Arena